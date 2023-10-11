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Kartal Belediyesi Kreş Öğrencileri Dünya Çocuk Günü’nü Kutladı

Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü, Dünya Çocuk Günü nedeniyle anlamlı bir etkinlik düzenledi. Çocuklar arasında ortak duygular oluşmasını ve ulusların barış içinde yaşama özlemlerini pekiştirmek amacıyla kutlanan Dünya Çocuk Günü, Kartal Belediyesi Trafik Eğitim Parkı’nda yapılan etkinlikle kutlandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
11 Ekim 2023 Çarşamba 09:40
Kartal Belediyesi Kreş Öğrencileri Dünya Çocuk Günü’nü Kutladı
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Okul öncesi ve okul çağındaki çocukların erken yaşta trafik eğitimi alabilmesi amacıyla hayata geçen Trafik Eğitim Parkı’nda düzenlenen etkinlikte gün boyunca çocuklar eğlenerek öğrendi. Yalı Mahallesi’nde bulunan Kartal Belediyesi Trafik Eğitim Parkı’nda gerçekleştirilen etkinlikte, akülü araçlar ile trafik eğitimi alan minikler boyama atölyelerine de katılarak yaratıcılıklarını renklere döktü. Etkinliğe Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın’ın yanı sıra Kartal Belediyespor Başkanı ve Belediye Meclisi üyesi Umut Daştan ve Yalı Mahallesi Muhtarı İsa Durmuş’un yanı sıra kreş öğrencilerinin aileleri de katıldı.

Etkinlikte kısa bir konuşma yapan İmam Aydın Kartal Belediyesi’ne bağlı kreşlerde çocukların okul öncesi çok iyi bir eğitim aldıklarını ifade ederek bu nedenle kreş mezunu çocukların okula daha rahat uyum sağladığını söyledi. Kartal Belediyesi Trafik Eğitim Parkı’nda geleceğin yetişkinleri olacak çocukların iyi birer sürücü olabilmeleri ilk eğitimleri aldığını kaydeden Aydın, Kartal Belediyesi olarak kreşlerdeki yatırımların devam edeceğini kaydetti. Başkan Yardımcısı İmam Aydın’ın konuşmasının ardından devam eden etkinlikte çocuklar trafik eğitim parkurunda akülü araçlar ile ilk sürüş deneyimlerini gerçekleştirerek trafik eğitim aldı.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

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