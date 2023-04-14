Hataylı Depremzede Çocuklar ‘Çocuk Şenliği’ni Çok Sevdi

Kartal Belediyesi tarafından, depremin en çok vurduğu illerden biri olan Hatay’da, depremzede çocuklara ve ailelerine bir nebze olsun moral verebilmek için düzenlenen çocuk şenlikleri tüm coşkusuyla devam ediyor. Oyun ve eğlence atölyeleriyle miniklerin mutlu anlar yaşadığı etkinliklere, ünlü sanatçı Derya Uluğ katılarak Hataylılar ile bir araya geldi. Etkinlik kapsamında Hatay’da enkaz altında kalarak hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Taha Duymaz’ın hayali ise kurulan iftar sofrası ile gerçekleştirilmiş oldu.

Oyunlar, Hediyeler ve İkramlar…

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen çocuk şenliği, her gün yıkımların fazla olduğu ayrı bir mahallede gerçekleşiyor. Çocuklar, aileleriyle birlikte şenlik alanına gelerek; oyun ve eğlence atölyeleri, yaratıcı drama oyunlarına katılarak eğlence dolu anlar yaşıyor.

Öte yandan, Kartal Belediyesi tarafından şenliklerde, çocuklara oyuncak hediye edilerek, pamuk şeker ve patlamış mısır ikramında bulunuluyor. Kartal Belediyesi, hazırladığı çocuk şenliği programıyla, miniklere moral vermeye devam ediyor.

Ünlü Sanatçı Derya Uluğ, Hataylıları Yalnız Bırakmadı

Kartal Belediyesi tarafından hazırlanan çocuk şenliklerinin, son misafiri ise sanatçı Derya Uluğ oldu. Ünlü sanatçı, Defne ilçesinin Harbiye Mahallesi’nde düzenlenen şenliklere katılarak minikler ve aileleriyle bir araya geldi. Hataylılar, sanatçıyla sohbet ederek, bol bol fotoğraf çektirdi.

‘Taha Duymaz Mutfağı’ Kuruldu

Etkinliğin ardından Derya Uluğ, Hatay’da enkaz altında kalarak hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Taha Duymaz için Kartal Belediyesi’nin katkılarıyla hazırlanan 500 kişilik bir iftar yemeği verdi. Duymaz’ın ailesiyle bir araya gelen sanatçı: “Keşke sen hayatta olsaydın ve kendin yapsaydın o yemekleri. Olmadı… Senin hayalin benim hayalim olmuştu, bugün gerçek oldu. Umarım bir yerlerden görüyorsundur. Mekânın cennet bahçesi olsun gönlü güzel Taha'm” İfadelerini kullandı.