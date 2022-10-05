Hafta Sonu Kartal’da Kürek Yarışları Heyecanı Yaşanacak

9 Ekim Pazar günü, saat 10.00’da Kartal Belediyesi Dragos Su Sporları Merkezi’nde düzenlenecek ve 20 takımın katılım sağlayacağı etkinlikte sporcular, 3 farklı kategoride kıyasıya mücadele verecek.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner





Hakem gözetiminde yapılacak olan yarışmada her kategoride dereceye giren ekiplere madalya, her kategoride yarışı birinci bitiren ekibe ise madalya kupa ve hediyeleri verilecek.

Dragos Su Sporları Merkezi iskelesinde gerçekleştirilecek olan ergometri yarışları ise kürek yarışlarına renk katacak.

Kartal; Sanatın, Kültürün ve Sporun Merkezi Olacak

Tüm sporseverleri, Pazar günü nefes kesecek mücadelelere sahne olacak Dragos Su Sporları Merkezi’ne davet eden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “İstanbul’da en iyi rüzgâr alan bölgelerden biri olan Dragos’ta hayata geçirdiğimiz Dragos Su Sporları Merkezimizde, her ay yüzlerce sporcumuz kano ve kürek sporları alanlarında teorik ve pratik eğitim alıyor.

Böylesi bir yeri Kartal’a ve su sporlarına gönül veren komşularımıza kazandırmış olmaktan mutluluk duyuyoruz. Kartal’ı sanatın, kültürün ve sporun merkezi yapma konusundaki iddiamıza ve çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tüm komşularımızı Pazar günü düzenlenecek olan kürek yarışlarına davet ediyorum.” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

