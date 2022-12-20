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‘De Rıen’ Resim Sergisi Kartal Belediyesi’nde Açıldı

Kartal Belediyesi, Aralık ayı kültür sanat programı dâhilinde ‘De Rien’ isimli resim sergisine ev sahipliği yapıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Aralık 2022 Salı 10:21
‘De Rıen’ Resim Sergisi Kartal Belediyesi’nde Açıldı
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Fransızca’da rica ederim anlamına gelen ‘De Rien’ isimli sergi, genç sanatçı Lara Daştan tarafından sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Sergi açılışına Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları; İmam Aydın, Hüseyin Tozkoparan, Ali Apaydın, Adem Uçar, Kartal Belediyesi CHP Grup Başkan Vekili Gülay Boyraz, Meclis Üyesi Aysel Yücel, siyasi parti temsilcileri ve Kartallı sanatseverler katıldı.

Kırk adet eserin bulunduğu sergide fütüristik ve sürreal çalışmalar göze çarpıyor. Ağırlıklı olarak akrilik, guaj boya ve yağlı boya çalışmaların olduğu sergi, ziyaretçilerin büyük beğenisini kazandı.

Açılışta Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Apaydın genç sanatçı Lara Daştan’a Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına çiçek takdiminde bulunurken, kısa bir konuşma gerçekleştirdi.

Apaydın konuşmasında Lara Daştan’ın ilk kişisel sergisini Kartal Belediyesi’nde açtığını belirterek kendisine ve katılanlara teşekkür etti. Konuşmanın ardından sergi açılışı kurdele kesimiyle birlikte yapıldı.

‘De Rien’ resim sergisi, Kartal Belediyesi’nin ana hizmet binası giriş katında bulunan fuaye alanında 23 Aralık Cuma gününe kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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