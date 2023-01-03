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Başkan Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi Ailesinin Yeni Yılını Kutladı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 2022 yılının son günlerinde, Kartal Belediyesi birim müdürlüklerini ziyaret ederek personelin yeni yılını kutladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
03 Ocak 2023 Salı 10:05
Başkan Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi Ailesinin Yeni Yılını Kutladı
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Başkan Gökhan Yüksel’e ziyaret boyunca, Kartal Belediyesi yöneticileri eşlik etti. Kartal Belediyesi Ana Hizmet Binası ve ek hizmet binalarını ziyaret eden Başkan Yüksel, ziyaret boyunca çalışanlara 2023 yılı için iyi dileklerini sundu.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

“Emekleriniz İçin Teşekkürlerimizi Sunuyoruz”

Acısıyla, tatlısıyla 2022 yılının geride kaldığını ifade eden Kartal Belediye Başkanı; “2022’nin son günlerini yaşıyoruz. Sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır.

Kartal Belediyesi ailesi olarak, 2022 yılında Kartallı komşularımıza en iyi şekilde hizmet etmeye devam ettik.

Gönülden inanıyoruz ki, Kartal Belediyesi ailesi olarak 2023 yılında da daha güzel işlere imza atacağız.

Kartal Belediyesi ailesinin yeni yılı kutlu olsun. Kartal’a verdiğiniz tüm emekler için sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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