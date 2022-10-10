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6. Uluslararası Kadın Şiiri Festivali Feminİstanbul, Kartal’da Başladı

Dünyanın birçok ülkesinden şair ve yazarın katılımıyla, ‘Küresel Krize Karşı Küresel Şiir’ manifestosuyla bu yıl 6’ncısı düzenlenen, ‘Uluslararası Kadın Şiiri Festivali Feminİstanbul’ Kartal’da başladı. Gecede, Gezi Davası tutukları; Mücellâ Yapıcı, Mine Özerden ve Çiğdem Mater adına Onur Ödülü takdim edildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Ekim 2022 Pazartesi 10:54
6. Uluslararası Kadın Şiiri Festivali Feminİstanbul, Kartal’da Başladı
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Her yıl bir manifesto ile yola çıkan Feministanbul 2016 yılında ‘Ana Diline Karşı Kadın Dili’ 2017’de ‘Tuzun Sınırları ve Mülteci Problemi’, 2018’de ‘Birlikte Çeşitlilik’, 2019’da ‘Şiir Şiddeti Yener’, (2020’de pandemi nedeniyle yapılamadı) 2021’de ‘Bir Küresel Bir İnsanlığın Şafağında’ bu yıl da ‘Küresel Krize Karşı Küresel Şiir Diyoruz’ ve ‘Sürtük Manifestosu’ ile yola çıktığını açıkladı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

 

Kartal Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün katlılarıyla, Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde gerçekleşen geceye, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen; Kartal Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Gülay Boyraz, Meclis Üyesi Aysel Yücel, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Umut Veli Develi, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hüseyin Güler ile çok sayıda şair ve yazar katıldı.

“Haklarımızı Savunmak İçin Bir Aradayız!”

Gece, etkinlik koordinatörü Hilal Karahan’ın açılış konuşmasıyla başladı. Konuşmasında, “Her yıl olduğu gibi yine şiirle, şiddete karşı durmayı, kadın onurunu korumayı, kadın olmayı kutlamayı arzu ediyoruz. Şiddete şiirle karşı koymak, şiirle kadın sorunlarına dikkat çekmek için okuyoruz ve kadın şiirleri yazıyoruz” diyen Karahan, kadınlar olarak İran’daki kadın direnişini desteklediklerini ifade ederek, sözlerine şöyle devam etti; “Yaralarımızı birbirimize göstereceğiz. Ruhlarımızı birbirimize açacağız. Duygularımızı birbirimize aktaracağız. Umut tazeleyecek, dayanışmamızı geliştireceğiz. Haklarımızı savunmak, varoluşumuzu duyurmak ve kutlamak için bir aradayız.”

Üç Tutuklu Kadından, Kadın Dayanışmasına Selam

Etkinliğin devamında, Gezi Davası tutukluları; Mücellâ Yapıcı, Mine Özerden ve Çiğdem Mater adına Onur Ödülleri takdim edildi. Ödülleri, Kartal Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Özlem Boyraz ve Meclis Üyesi Aysel Yücel takdim ederken; Mücellâ Yapıcı adına kızı Cansu Yapıcı, Mine Özerden adına kızı Su Özerden, Çiğdem Mater adına yakını Yasemin Bektaş ödülleri aldı.

Ödülleri alan genç kadınlar, Gezi Davası tutuklusu üç ismin, cezaevinden ödül töreni için kaleme aldıkları mektubu okudu. İzleyenler için duygu dolu anların yaşandığı mektupta şu ifadelere yer verildi;

“Çok sevgili kadınlar, dayanışmanız ve desteğiniz ne güzel ki cezaevi duvarlarını aşıyor, bize ulaşıyor! Hepinize sesimize ses olduğunuz için çok teşekkürler.”

Yurtiçi ve yurtdışından 46 şair ve yazarın katılımıyla, 6. Uluslararası Kadın Şiiri Festivali Feminİstanbul, 9 Ekim’e kadar devam edecek.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

 

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