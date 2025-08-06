İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı Acil Sağlık ve İlk Yardım Eğitim Merkezi, yaz dönemi boyunca Adalar bölgesi ve şehir hatları vapurlarında seyahat eden vatandaşlar ve turistler için temel ilk yardım bilinçlendirme eğitimleri sunuyor.

İstanbul Times Haber Merkezi – Hüseyin Çetiner

İBB KRİTİK NOKTALARDA HAYAT KURTARAN BİLGİLER VERİYOR

Deniz ulaşımı ve kıyı bölgelerinde karşılaşılabilecek acil sağlık durumlarına karşı hazırlık seviyesini artırmayı hedefleyen bu uygulama, kriz anlarında bilinçli ve doğru müdahale için halkı sertifikalı ilkyardım eğitimi almaya teşvik ediyor.

UYGULAMALI EĞİTİMLER PRATİK DENEYİM KAZANDIRIYOR

Katılımcılar, anlatımların ardından gerçek senaryolar üzerinden uygulamalı çalışmalar gerçekleştirerek uygulamayı deneyimleme şansı kazanıyor. Eğitimlerde interaktif bir yaklaşım benimsenerek her bireyin sürece aktif katılımı sağlanıyor.

2000 KİŞİYE ULAŞILDI

Temmuz ayı itibarıyla eğitim verilen kişi sayısı 2.000’e ulaştı. İtfaiye Dairesi Başkanlığı, "Her hayat değerlidir" anlayışıyla Adalar ve vapurlar gibi kritik alanlarda ilk yardım bilincini yaygınlaştırma çalışmalarını sürdürecek.

Eğitimlerde şu başlıklar ele alınıyor:

- Temel yaşam desteği (CPR)

- Heimlich manevrası

- Boğulmalarda ilk yardım

- Kanama ve yaralanmalarda müdahale

- Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım

- 112 Acil Çağrı Merkezi'nin etkin kullanımı

- Olay yeri güvenliği ve panik yönetimi

Ağustos sonuna kadar devam edecek eğitimlerin verildiği hatlar şöyle:

Pazartesi: 14:40 Kısa Boğaz Turu

Salı: 10:05 - 15:00 arası Eminönü-Üsküdar Hattı

Çarşamba: 10:05 - 15:00 arası Eminönü-Kadıköy Hattı

Perşembe: 10:15 - 15:15 arası Beşiktaş-Kadıköy Hattı

Cuma: 14:40 Kısa Boğaz Turu

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)