Yeşil Vadi Yaya Köprüsü Açıldı

Kâğıthane’de her gün binlerce kişiyi ağırlayan; içerisinde birçok türde ağaç ve bitki türünü, bisiklet ve yürüyüş yolunu, pati parkını, sosyal tesisi, manzara göletini ve piknik alanlarını barındıran Yeşil Vadi ‘ye alternatif bir yaya yolu yapıldı. Kâğıthane sakinlerinin daha kolay ulaşım sağlaması adına inşa edilen Yeşil Vadi Yaya Köprüsü Kaymakam Tahir Şahin ile Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in katılımıyla düzenlenen törenle açıldı. Gürsel Mahallesi ile Merkez Mahallesi'ni birleştiren köprünün açılışına vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Köprünün yapımında 55 ton çelik kullanıldı. Tarihi dokuya uygun, 32 metre uzunluk ve 4 metre genişliğe sahip köprü ile İmrahor Caddesi üzerinden artık yaya olarak Yeşil Vadi ‘ye bir dakika içinde geçilebilecek. Köprü yapılmadan önce vatandaşlar Yeşil Vadi ‘ye ulaşabilmek için yarım saate yakın yol yürümek zorunda kalıyordu.

Köprünün açılış töreninde konuşan Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin; '' Yarınlara güzel eserler bırakma gayretindeyiz. Göreve geldiğimiz günden bugüne neredeyse 4 yıl geçti. Söz verdiğimiz projelerin %95'ini hamdolsun hayata geçirdik. Hasbahçe Köprüsü projeler arasında yoktu mesela. Bunun gibi olmayan onlarca projenin açılışını bu dönemde yapmış olduk. Hayatın her alanında her zaman vatandaşlarımızın yanında oluyoruz.'' dedi.

Afet durumunda ulaşımı kolaylaştıracak

Köprü stratejik de bir öneme sahip. Olası bir afet veya acil durum anında Yeşil Vadi, vatandaşların toplanma ve barınma alanı olarak belirlendi. Köprünün yapılmasıyla birlikte afet ve acil durumlarda alana ulaşım da kolay hale geldi.