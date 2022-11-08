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Kağıthane’de Olası Afetlere Karşı Tüm Tedbirler Alındı

Kâğıthane Belediyesi tarafından ilçedeki tüm okullara yönelik Afet Farkındalık ve İlkyardım Eğitimleri düzenleniyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Kasım 2022 Salı 10:27
Kağıthane’de Olası Afetlere Karşı Tüm Tedbirler Alındı
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Deprem başta olmak üzere doğal afetler dünyanın bir gerçeği. Afet durumlarında en çok kayıplar tedbirsizlik nedeniyle gerçekleşiyor. Kâğıthane Belediyesi, afet gerçeğini öğrencilere anlatmak, farkındalık oluşturmak ve alınabilecek tedbirler hakkında bilgi vermek amacıyla ilçedeki 80 okulda eğitimler düzenliyor.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Kâğıthane’deki ilkokul, ortaokul ve liselerde düzenlenen eğitimlerde afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenler anlatılıyor. Kâğıthane Belediyesi Sivil Savunma Amirliği uzmanları tarafından verilen eğitimlerde öğrencilere; çök-kapan-tutun hareketleri, afetlere karşı binalarda alınması gereken tedbirler, toplanma alanlarının kullanımı; bayılma, kanama, soluk borusu tıkanmaları ve hafif yaralanmalarda yapılacak ilkyardımlar öğretiliyor.

Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin eğitimleri öğrencilerle birlikte takip etti. Afetlerin değil tedbirsizliğin can yaktığını belirten Başkan Öztekin; '' Kâğıthane Belediyesi olarak ilçemizde afetlere karşı tüm tedbirlerimizi aldık. Depreme dayanıksız binaları yıkarak kentsel dönüşümle yeniledik. 99 olan afet toplanma alanlarımızın sayısını 175'e çıkardık. Toplanma alanlarına kare kodlu okuma sistemi getirdik. Düzenli olarak tahliye, yerleştirme ve planlama tatbikatları gerçekleştiriyoruz. Yeni yağmur suyu kanalları ve istinat duvarları inşa ederken mevcutları da yenileyerek güçlü bir altyapı sistemi oluşturduk. Haberleşme, afetlerle mücadelede en önemli konuların başında geliyor. Hızlı ve kesintisiz bir haber ağı teknolojisi için son 3 buçuk yılda 80 km'lik fiber optik kablolama yaptık. Deprem başta olmak üzere olası afetlere karşı hızlı ve etkin mücadele vermek ve Kâğıthane’yi depreme hazır bir ilçe haline getirmek adına Kâğıthane Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'ni kurduk. Şehirdeki 90 noktayı 24 saat canlı olarak izleyebiliyoruz.'' dedi.

Kâğıthane Belediyesi'nin okullardaki Afet Farkındalık ve İlkyardım Eğitimleri eğitim dönemi boyunca devam edecek. Eğitime katılan öğrencilerin tümüne Kâğıthane Belediyesi tarafından 4 GB'lık mobil internet paketi de hediye ediliyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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