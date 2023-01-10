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Kağıthane’de 30 Bin Kişi Balığa Doydu

Kâğıthane yeni yıla festivalle başladı. Kâğıthane Belediyesi haftasonu Hasbahçe Mesiresinde halka balık ekmek ziyafeti sundu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Ocak 2023 Salı 09:47
Kağıthane’de 30 Bin Kişi Balığa Doydu
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Kâğıthane Belediyesi tarafından geleneksel hale gelen Hasbahçe Lezzet Festivallerinin bu yıl ilki balıkla başladı. Usta şefler tarafından 30 bin kişiye 5 ton balık ekmek ayrıca helva ve gazoz ikram edildi. Lezzeti tatmak isteyen vatandaşlar yüzlerce metre kuyruk oluşturdu.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Festivale yöresel müzikler ve halk oyunları da renk kattı. Karadeniz müziğinin sevilen ismi Ali Baran festivalde sahne aldı. Kâğıthaneliler, sanatçının seslendirdiği türkülere horonla eşlik etti. Havanın da güzel olmasını fırsat bilen vatandaşlar ailecek Hasbahçe ‘ye gelerek gönüllerince bir gün geçirdi.

Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de ızgaranın başına geçerek balıkları hem pişirdi hem ikram etti. Başkan Öztekin festivalde; '' Bugün çok güzel bir hava eşliğinde çok güzel bir birliktelik yaşıyoruz. Balık ekmek aslında vesile oldu. Burada on binlerce hemşehrimizle bir aradayız. Her yaştan vatandaşımız Hasbahçe ‘ye gelerek hem güzel havaya,  hem de balığa doydu.'' dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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