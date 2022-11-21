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Kağıthane Belediyesi, Muhtarlar Derneği'ne Yeni Yer Tahsis Etti

Kâğıthane Belediyesi tarafından Kâğıthane Muhtarlar Derneği'ne tahsis edilen yerin açılışını AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve Kâğıthane Kaymakamı Tahir Şahin birlikte yaptı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Kasım 2022 Pazartesi 11:49
Kağıthane Belediyesi, Muhtarlar Derneği'ne Yeni Yer Tahsis Etti
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Kâğıthane’nin 19 mahallesinin muhtarı; Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'den dernek binası için yer talebinde bulundu. Başkan Öztekin muhtarların talebini yerine getirerek Kâğıthane Yeni Kültür Merkezi'nde derneğe bir yer tahsis etti. Derneğin iç dekor ve eşyaları da yine Kâğıthane Belediyesi tarafından tedarik edildi. Muhtarlar toplu çalışmalarını artık bu adresten yapacaklar.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Kâğıthane Muhtarlar Derneği Başkanı Bilal Daş, desteklerinden ötürü Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'e teşekkür etti.

Muhtarların vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmesi için her zaman yanlarında olduklarını belirten Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, dernek binasının hayırlı olması dileğinde bulundu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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