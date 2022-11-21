Kağıthane Belediyesi, Muhtarlar Derneği'ne Yeni Yer Tahsis Etti

Kâğıthane’nin 19 mahallesinin muhtarı; Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'den dernek binası için yer talebinde bulundu. Başkan Öztekin muhtarların talebini yerine getirerek Kâğıthane Yeni Kültür Merkezi'nde derneğe bir yer tahsis etti. Derneğin iç dekor ve eşyaları da yine Kâğıthane Belediyesi tarafından tedarik edildi. Muhtarlar toplu çalışmalarını artık bu adresten yapacaklar.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Kâğıthane Muhtarlar Derneği Başkanı Bilal Daş, desteklerinden ötürü Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'e teşekkür etti.

Muhtarların vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmesi için her zaman yanlarında olduklarını belirten Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, dernek binasının hayırlı olması dileğinde bulundu.