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Halay Sokak Parkı Açıldı

Kâğıthane Belediyesi ilçede 300’ün üzerinde parkı yenilerken mevcutlara yenilerini eklemeye devam ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Kasım 2022 Salı 11:18
Halay Sokak Parkı Açıldı
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Hamidiye Mahallesi’nde vatandaşların talebi doğrultusunda Kâğıthane Belediyesi tarafından çok kapsamlı yeni bir park yapıldı. Halay Sokak Parkı düzenlenen programla açılırken her yaştan vatandaşın programa katılımı yoğun oldu.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Açılış programının ev sahipliğini Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin yaptı. Programa Kaymakam Tahir Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Serkan Cantürk, Muhtar Hüseyin Yamaç, basın mensupları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Parkın açılışında konuşan Başkan Öztekin; ‘’ Hamidiye Mahallesi Halay Sokak Parkını, toplam 2 dönüm arazi üzerinde, içerisinde; çocuklar için 370 m2 oyun alanı, 1000 metrekare yeşil alan, aileler için 140 metrelik yürüyüş yolu, 150 m2 spor ve dinlenme alanı olacak şekilde tasarladık. Parka 211 adet ağaç ve 800 adet çalı bitkisi dikimi yaptık. Parkımız 24 saat güvenlik kameraları ile izlenebilirken, parka gelen vatandaşlarımız ücretsiz internet hizmetinden de yararlanabilecek.  Parkımız, bizim şehircilik geleneğimizin adeta bir sembolü olmuştur. Bu bölgenin adeta çehresini değiştirmiştir. Parkın kazandırılmasında emeği geçen işçisinde mühendisine tüm mesai arkadaşlarımı tebrik ediyorum.’’ dedi.

Kağıthane Belediyesi, Halay Sokak Parkı ile beraber bugüne kadar Meydan Botanik Bahçesi, Yahya Kemal Su Parkı, Sultan Selim Karakol Parkı, Emniyetevler Bosna Hersek Meydanı Muhtar Zeki Uzun Parkı ve Çağlayan Yavuz Selim Parkı'nı hizmete açtı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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