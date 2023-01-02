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Gültepe – Telsizler ve Hürriyet Otopark Projelerinde Sona Yaklaşıldı

Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in seçim öncesi sözünü verdiği Teknolojik Otopark ve Modern Kapalı Pazaryerleri projeleri ile araç yoğunluğunu hafifletmek, geniş kapasiteli park alanları oluşturmak ve sokak aralarına kurulan pazar yerlerini kapalı alanlara taşımak amaçlanıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
02 Ocak 2023 Pazartesi 15:00
Gültepe – Telsizler ve Hürriyet Otopark Projelerinde Sona Yaklaşıldı
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Gültepe, Ortabayır, Telsizler ve Harmantepe mahallelerini kapsayan kapalı otopark ve pazar yeri projesi; 440 araç kapasiteli olacak. Projede ayrıca açık ve kapalı spor merkezleri de yer alacak. Günlük dinamik nüfus baz alındığında proje, bölgede yaşayan 100 bine yakın vatandaşı ilgilendiriyor.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Bir diğer otopark projesi de Hürriyet Mahallesi'nde açılıyor. Yeşil alan, katlı otopark ve kapalı pazar yerinden oluşacak proje, toplamda 10 bin m2'ye yakın bir alanı kapsıyor. Ayrıcı Hürriyet Kapalı Otoparkı 210 araç kapasiteli olacak.

Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin; Gültepe-Telsizler Kapalı Otopark ve Pazaryeri projesinin %90’ının, Hürriyet Kapalı Otopark ve Pazaryeri projesinin de %70’inin tamamlandığını duyurdu.

Otoparkların teknolojik donanımı da üst seviyede olacak. Akıllı yönlendirme sistemleri, güvenlik kameraları, hızlı ödeme noktası gibi teknolojik donatılar sayesinde vatandaşlar otoparkta zaman kaybetmeden güvenli bir şekilde araçlarını park edebilecekler.

Projeler ile söz konusu bölgelerde yaşanan park yeri sorunu ortadan kalktığı gibi trafiğin de rahatlaması bekleniyor. Yanı sıra kapalı otoparklar haftanın belirli günlerinde pazaryeri olarak da kullanılabilecek. Bu sayede vatandaşlar pazar alışverişlerini yazın sıcağından, kışın soğuğundan korunaklı şekilde nezih bir ortamda yapabilecekler.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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