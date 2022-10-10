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Başkan Öztekin Din Görevlileri İle Buluştu

Kâğıthane’de toplumun her kesiminden vatandaşla görüşerek istişarede bulunan Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin bu defa din görevlileri ile bir araya geldi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Ekim 2022 Pazartesi 11:15
Başkan Öztekin Din Görevlileri İle Buluştu
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Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Kâğıthane’de belediye ve kaymakamlık işbirliği ile bir program düzenlendi. Nurtepe Sosyal Tesisinde düzenlenen programın ev sahipliğini Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin yaparken; Kaymakam Tahir Şahin, İlçe Müftüsü Âdem Karadeniz ve din görevlileri katıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 
 

Kendisi de Kâğıthane İmam Hatip Lisesi’nin 1999 yılı mezunları arasında yer alan Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin; '' Bildiğiniz üzere ben de bir imam-hatip lisesi mezunuyum. Rabbim bana imamlığı değil de belediye başkanlığını nasip etti. Bence her ikisinin ortak noktası gönül işi olması. Bir din görevlisi; nasıl ki görevini gönülden, Allah rızası için yapmalıysa aynı şekilde bu belediye başkanlığı için de geçerli. Namaz kıldırmak için cemaatinin önüne geçen her hocamız sadece o namazın değil, arkasında saf tutan insanların diğer sıkıntılarını, dertlerini de üstleniyor demektir. Ortak paydamız huzur ve refahı sağlamak, hakkı korumak, hakkı savunmak, Allah'ın rızasını kazanmaktır.'' dedi.

Başkan Öztekin konuşmasının devamında davetlilerin Camiler ve Din Görevlileri Haftasını tebrik etti: '' Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle siz kıymetli hocalarımızı ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sizler başta olmak üzere tüm imamlarımızın, müezzinlerimizin, Kur'an kursu hocalarımızın, vaiz ve vaizelerimizin Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nı gönülden tebrik ediyorum. Bu anlamlı hafta vesilesiyle bizleri bir araya getiren İlçe Müftümüze ve ekibine de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum.'' dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

 

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