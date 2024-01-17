Başkan Vural iktidarın emekliyi görmezden geldiğini ve emekliyi sefalete sürüklediğini ifade ederek şunu söyledi:"İktidar 22 yıldır olduğu gibi yine emekliyi görmezden geliyor. Emekliye gerçek zammı bile layık görmüyor. Yoksulluk sınırının 47 bin TL, açlık sınırının 16 bin TL olduğu şu ekonomik krizde en düşük emekli maaşının 10 bin TL olması kabul edilebilir bir gerçek değildir.
Her türlü israfa, şatafata, peşkeş çekmeye sıcak bakanlar iş emekliye gelince ülkemizin belkemiğini görmezden geliyor. İktidar artık üç maymunu oynamaktan kaçınmalı.Yüzünü halka dönmeli.
Zar zor geçinen halka yardım eli uzatmalı. Vatandaşı bu hale getiren AKP. Düzeltmek zorunda olan da AKP'dir.Bu işin alternatifi yok.
Emekliyi insani şartlar altında yaşatmak zorundasınız. Emekliyi artık görmezden gelmeyin. Emekli reva gördüğünüz bu zulme karşı yerel seçimlerde AKP'ye uyarısını yapacaktır."dedi.
"Emeklilerin bu duruma oylarıyla ortaya koyacağı bu tepki 31 Mart sonrası emekliyi çok daha zor duruma bırakacak ekonomi politikasını da engelleyecektir.
Aksi takdirde 31 Mart sonrası emekli dahil tüm vatandaşlarımız çok daha zor ekonomik şartlarla karşılaşacaktır. 31 Mart'ta emekliler AKP'nin kulağını çekmeli bu ekonomik zulme dur demelidir." Diyerek emeklilerin 31 Mart'ta önlerine geleceği sandıkta kendi gerçeklerine göre oy vermelerini istedi.
Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)