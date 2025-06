İstanbul konut piyasasında dikkat çeken bir dönüşüm yaşanıyor. Artan inşaat ve arsa maliyetleri, düşen alım gücü ve değişen yaşam tarzları İstanbul'da konutların küçülmesine neden oluyor. EVA Gayrimenkul Değerleme, bu dönüşümün piyasadaki tüm aktörler tarafından dikkatle izlenmesi gerektiğini vurgularken, alıcıların da yeni dönem dinamiklerine göre strateji belirlemeleri gerektiğini ifade ediyor.

İstanbul’da Ortalama Konut Büyüklüğü 100 m²’nin Altına Geriledi

İstanbul konut piyasasında son dönemde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. EVA Gayrimenkul Değerleme’nin analizine göre, kentteki ortalama daire büyüklüğü 114 metrekareden 100 metrekarenin altına düştü. Bu küçülme; konutların metrekare bazında daha pahalı hale gelmesi, inşaat maliyetlerinin ve arsa fiyatlarının artması, kredi faizlerinin yüksekliği ve hane halkı gelirinin konuta erişimde yetersiz kalması gibi çok yönlü dinamiklerin bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

EVA Gayrimenkul Değerleme Genel Müdür Yardımcısı Zuhal Balsarı, bu gelişmeyi şu sözlerle değerlendirdi:

“Konut piyasasında yaşanan küçülme trendi, sadece ekonomik bir zorunluluk değil, aynı zamanda toplumsal yaşam tarzındaki dönüşümün de bir yansıması. Hem geliştiriciler hem alıcılar daha küçük, fonksiyonel ve erişilebilir fiyatlı konutlara yöneliyor.

Müteahhitler açısından, artan maliyetler daha küçük metrekareli konutları cazip hale getirirken, yatırımcılar için de bu tip daireler daha hızlı kiralanabilirlik ve yüksek geri dönüş potansiyeli sunuyor. Özellikle yalnız yaşayan bireyler, genç nüfus ve çekirdek ailelerin yaygınlaşması da büyük dairelere olan talebi azaltıyor.

Alım Gücündeki Zayıflama, Zaman Zaman Fiyat Artışlarını Yavaşlatabilir

Konut fiyatlarının önümüzdeki dönemde genel olarak artış trendini sürdüreceği öngörülüyor. Ancak yüksek faiz oranları ve alım gücündeki zayıflama, zaman zaman fiyat artışlarını yavaşlatabilir. Fiyat hareketleri bu nedenle dalgalı bir seyir izleyebilir.

Fiyatlar Ne Zaman Düşer?

Fiyatlarda düşüş yaşanabilmesi için talebin zayıflaması ve piyasaya yoğun konut arzı yapılması gerekiyor. Özellikle kredi faizlerinin daha da yükselmesi, ekonomik belirsizliklerin artması ya da yatırımcı ilgisinin azalması gibi unsurlar fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabilir. Aynı zamanda konut üretimindeki artış da fiyatların geri çekilmesini sağlayabilir.”

