Sayın Devlet Bahçeli’nin ve Recep Tayyip Erdoğan’ın İsrail’in yayılmacı ve şımarık tavırlarını dikkate alarak içte bir olmamız gerekir gibi gayet doğru ve makul olan bir çıkış yapmışlardı.

Devlet Bahçeli bir tarafta çok doğru yaprarak DEM heyeti ile tokalaşarak birlik ve barış mesajları verirken hemen birkaç gün sonra DEM onaylı CHP’li Esenyurt Belediye başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer 29 Ekim Meşale yürüyüşü yaptıktan saatler sonra şafak operasyonu ile tutuklanıp gözaltına alındı.

KİM NE DERSE DESİN BAKIN İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU VE 105 ARKADAŞININ 19 MART 2025’DE GÖZ ALTINA ALINMASI ÇOK MANİDAR …

19 Mart 2025 hangi güne denk geliyor Çarşamba… Peki neden Salı değil de Çarşamba ? Çünkü bu tür büyük tutuklamalarda göz altı genelde 4 gün olur…

Çarşamba-Perşembe Cuma, Cumartesi tam 4 gün yani Cumartesini Pazar’a bağlayan gece yarısı borsa vs kapalı.

İçişleri bakanlığı kısa bir açıklama yapacaktı ve diyecekti ki İBB başkanı İmamoğlu Terör’ e destek verdiği gerekçesi ile görevden alındı yerine İstanbul Valisi Davut Gül atandı.

Daha önce Esenyurt kayyumunda yeterli halk ve seçmen tepkisini almayan hükümet ’ İBB içinde aynı derece silik bir itiraz bekledi.

Hatta eylemlerin olmaması için bir sürü yasak ve metro kapaması kararı aldı. CHP genel başkanı Özgür Özel hiç kimse anayasal hakkımız olan eylem yapma hakkımızı engelleyemez diyerek halkı Saraçhane İBB önüne davet etti. Halk akın akın buraya geldi.

Hükümetin asıl kayyum düşüncesini halk kitleleri değil. Bütün dünyada iktidarların en çok korktuğu eylem üniversite öğrencilerinin eylemleridir. İlk üniversite öğrenci eylemi İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin hem diploma iptali hem de tutuklamalara bir itiraz olan eylem kararı aldı. Üniversiteden çıkararak İBB Saraçhane yerleşkesine kadar yürüyüp Polis bariyerlerini aşarak saraçhanede toplayan halk bir araya gelmelerinden sonra bu eylem ülkedeki bir çok

Üniversiteye yayılarak eylemler büyüdüğü için Hükümetin kayyum düşüncesi şimdilik ortadan kalkmış gibi görünse de tam anlamı ile tehlikesi geçmiş değil.

İÇTE BİRLİĞİ SAĞLAYACAKSAK HEMEN TUTUKLU YARGILANANLAR TUTUKSUZ YARGILANMAYA BAŞLANMALIDIR HEMEN…

Çok şükür PKK kendisini lağvetti. Esenyurt ve Şişli Belediye başkanları terör ile ilintili oldukları gerekçesi ile görevden alınıp tutuklandı. Terör bittiğine göre Ve 2 belediye başkanı hemen görevlerine iade edilsin.

İmamoğlu, Murat Ongun, Kağan Sürmegöz ,Buğra Gökçe, Allattin Köseler, Mehmet Murat Çalık, Hakan Bahçetepe, Utku Caner Çaykara başta olmak üzere 19 Mart 2025 ve daha sonraki dalgalarda tutuklananlar hakkında zaten gerekli deliller toplandı.

Serbest bırakılıp yargılama tutuksuz yapılsa devlet ve milletin zararı ne olur ? HİÇ HİÇ HİÇ.

Tutuklu olanlar da dahil herkes yargılama yapılmasın demiyor. Herkes yargılama olsun ama insanları ailesi ile tehdit edip insanlara iftira atması için zorlanmasın diyor.

Sayın Devlet Bahçeli’nin de dediği gibi yargılama seri ve acil bir şekilde yapılsın.

Bir tarafta içte barış derken diğer yanda ise 4 milyon 500 bin’ e yakın oy alan halkın seçtiği belediye başkanı ve mesai arkadaşları hapsedilip İBB’yi topal ördek yapmaya çalışmak halka karşı yapılan büyük bir yanlıştır.

Bu yanlış bir an evvel son bulmalıdır.

Her Şey Türkiye İçin…

İstanbul Times – Hüseyin Çetiner - 24 Haziran 2025