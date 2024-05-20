İSKİ TUZLA HACETDERE YAŞAM VADİSİ 2. ETABI AÇILDI

İnsanlarımızı, çocuklarımızı, gençlerimizi kadınları, erkekleri, emeklisi, emekçisi herkesi mutlu eden bir anlayışıyla yolumuza devam ediyoruz” dedi. Vatandaşlardan yaşam vadilerine sahip çıkmalarını ve bu alanları korumaları isteyen İmamoğlu, “Buraların sahibinin siz olduğunuzu unutmayın. Buraları kollayın. Hiç kimsenin gelip sizin hakkınızı yemesine müsaade etmeyin.

İstabul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner - Tuzla - İstanbul

İMAMOĞLU: SORUMLULUĞUMUZ, MİLLETE AİT OLANI, BİR AVUÇ SEÇİLMİŞ İNSANA DEĞİL, MİLLETİMİZE DAĞITABİLMEKTİR; YOLUMUZ HAK, HUKUK, ADALET, CUMHURİYET, DEMOKRASİ VE ATATÜRK’ÜMÜZÜN YOLUDUR

Biz, sizin hakkınızı yedirmeyeceğiz. Milletin hakkını, millete dağıtmaya devam edeceğiz. Bir avuç seçilmiş insana değil, milletimize ait olan her şeyi milletimize dağıtabilmektir bizim sorumluluğumuz.

Bu yönüyle bütün yönetici arkadaşlarıma söylüyorum; sorumluluklarınızı, bu yönleriyle ele alın ve bu yoldan sapmayın. Yolumuz, bu yoldur. Yolumuz, Hak yoludur. Hak, hukuk yoludur. Adalet yoludur. Yolumuz, Cumhuriyetin ve demokrasinin yoludur. Dün andığımız Atatürk'ümüzün yoludur. Yolumuz açık olsun” diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İSKİ Tuzla Hacetdere Yaşam Vadisi 2. Etap Açılış Töreni”ne katıldı. Törende İmamoğlu’na, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de eşlik etti. Kalabalık bir vatandaş topluluğunun de izlediği törende, İmamoğlu ile birlikte, Bingöl ve İSKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa da birer konuşma yaptı.

“BÜYÜK BİR DEĞİŞİM YAŞIYORUZ”

İstanbulluların hayatını kolaylaştırmak ve güzelleştirmenin en büyük sorumlulukları olduğunu belirten İmamoğlu, “5 yıldır, İstanbul'un bu yönüyle bir değişime tabi olması konusunu çok özenli bir şekilde yönettik. Büyük bir değişim yaşıyoruz. Ve tabii yeni kurumlar, yeni kavramlarla tanışıyor şehrimiz. Şehre bakış açımızı değiştiren, bana göre en güzel kavramlardan birisi de ‘Yaşam Vadisi’ diye tariflediğimiz bu mekanlar” dedi.

Yaşam vadilerinin önemli bir konu olduğuna vurgu yapan İmamoğlu, “Yaşam vadisi, öyle çok basit ve hafife alınacak bir mesele değil. Yaşam vadisi alanlarının geçmişini görüp, bugününü yaşayınca, aslında ne kadar değerli bir iş yaptığımızı, insanları ne kadar huzurlu ortamlarla buluşturduğumuzu da görebiliyorum” diye konuştu.

“NEREDEN, NASIL DAHA FAZLA RANT ELDE EDERİM, BAKIŞIYLA HAREKET EDERSENİZ…”

Hacetdere Yaşam Vadisi’nin İSKİ ve Ağaç A.Ş.’nin özenli çalışmalarının sonucu olduğunu kaydeden İmamoğlu, “Özenli olarak ne yapıyoruz? Dere yataklarını, yapılaşmadan koruyoruz. Herkesin kullanabileceği aktif yeşil alanlar üretiyoruz. Burada kaliteli kamusal alanlar üretiyoruz. Ağacın altında, pırıl pırıl yeşili olan, bakımı olan mekanları sizlere sunuyoruz.

Tabii bütün bunları yapmanız için, ‘nereden, nasıl daha fazla rant elde ederim’ bakışıyla hareket ederseniz, bu dediklerimi göremezsiniz, yapamazsınız. Nitekim yıllarca bu tür boş alanların büyük bir bölümünün kentin içinde, merkezinde nasıl ne yazık ki binalara dönüştüğünü görebilirsiniz. Ama biz, halka ait olanı, halkın kullanımına sunmak prensibiyle hareket ettik. İşte öyle yaparsanız, o zaman yaşam vadileriyle bu şehri donatırsınız” ifadelerini kullandı.

“15 YAŞAM VADİSİ VAADİYLE BAŞLADIK, 21’E ÇIKARDIK…”

Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde hayata geçirdikleri Yaşam Vadisi’ni örnek olarak gösteren İmamoğlu, şunları söyledi:

“Bugün neredeyse 1 milyon 600 bin metrekarelik, 7 kilometreyi aşan kocaman bir parkı, o güzel ilçeye kazandırdığımızda, aslında o şehirdeki insanların mutluluğunu nasıl katladığımızı, huzurunu nasıl yukarıya doğru taşıdığımızı, çocuklarımızın, gençlerimizin oralarda nasıl özgürce yaşamın içinde olabildiğini görmek, beni tabii ki çok ama çok mutlu ediyor.

O bakımdan, işte o günden başlayan bu yolculuk, 5 yıl önce, 15 yaşam vadisi yapma vaadiyle başladığımız, bugün ise 21’nin açılışını yaptığımız, devamını da imalata sürdürmeye çaba gösterdiğimiz hizmetlerimiz devam ediyor. Tabii yeni dönemde, yeni tespit ettiğimiz 14 yeni yaşam vadisini daha İstanbul'da insanlarımızla buluşturacağız.

Yaşam Vadisi'nin insanlarımıza sunmuş olduğu duyguların, ne kadar iyi duygular olduğunu, şu küçücük alanda bile görebiliyorum. Burada azıcık adımladık. Çocuklarımızın mutluluğunu, sevincini, neşesini görebiliyorum. Başta annelerin, hanımefendilerin buraları etkin kullandıklarında daha huzurlu, daha güzel günler geçirebildiklerini görüyorum.”

“39 İLÇEYE EŞİT HİZMET SUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Hacetdere Yaşam Vadisi’nin ilk etabını 2020 yılının Aralık ayında açtıklarını hatırlatan İmamoğlu, “Şimdi 1400 metre uzunluğunda bir yaşam vadisine dönüştü. 73 bin 300 metrekarelik alanda çok şık, çok güzel, insanlarımızın hizmetine bir alan oluşturduk. Buralar aynı zamanda yeşillendirildi. 1000’e yakın yetişkin ağaç, 115 bin civarında çalılık dikimleri yapıldı.

Ekosistem oluştu burada artık. Meydanlarıyla, oturma alanlarıyla, seyir terasıyla, amfi tiyatrolarıyla çok güzel bir alanı buraya kazandırdık” bilgilerini paylaştı. İstanbul’un 39 ilçesine eşit hizmet sunmaya devam edeceklerinin altını çizen İmamoğlu, “Allah'ın izniyle, 5 yıl sonra diyeceksiniz ki; ‘Bu 5 yılı, geçtiğimiz 5 yılı da geçti, daha güzel bir hizmet dönemi oldu.’ İnsanlarımızı, çocuklarımızı, gençlerimizi kadınları, erkekleri, emeklisi, emekçisi herkesi mutlu eden bir anlayışıyla yolumuza devam ediyoruz” dedi.

“BURALARIN SAHİBİNİN SİZ OLDUĞUNUZU UNUTMAYIN”

Vatandaşlardan yaşam vadilerine sahip çıkmalarını ve bu alanları korumaları isteyen İmamoğlu, konuşmasını şu sözlerle noktaladı:

“Buraların sahibinin siz olduğunuzu unutmayın. Buraları kollayın. Hiç kimsenin gelip sizin hakkınızı yemesine müsaade etmeyin. Biz, sizin hakkınızı yedirmeyeceğiz. Milletin hakkını, millete dağıtmaya devam edeceğiz. O bakımdan sevgiyle, özenle bu alanlara sahip çıkın. Yaşam vadisi fikrine sahip çıkın. Yaşam vadisinin sunduğu imkanları, en güzel ve en doğru biçimiyle sonuna kadar hakkınız olarak kullanın.

Bir avuç seçilmiş insana değil, milletimize ait olan her şeyi milletimize dağıtabilmektir bizim sorumluluğumuz. Bize de bunu en adil biçimiyle sizlere sunabilmenin, yapabilmenin, inşallah o emeği gösterebilmenin erdemini Allah bize nasip etsin ve sizleri mutlu edelim. Bu yönüyle bütün yönetici arkadaşlarıma söylüyorum; sorumluluklarınızı, bu yönleriyle ele alın. Ve bu yoldan sapmayın.

Yolumuz, bu yoldur. Yolumuz, Hak yoludur. Hak, hukuk yoludur. Adalet yoludur. Yolumuz, Cumhuriyetin ve demokrasinin yoludur. Dün andığımız Atatürk'ümüzün yoludur. Yolumuz açık olsun.”

BİNGÖL: “TUZLA BELEDİYESİ, İBB’Yİ ENGELLEYEN DEĞİL, ÖNÜNÜ AÇAN BİR POZİSYONDA OLACAK”

Tuzla Belediye Başkanı Bingöl ise, İBB ve İSKİ’ye ilçelerine yaptığı yatırımlardan dolayı teşekkür ederek, “Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da İstanbul Büyükşehir Belediyemizle iş birliği halinde, Tuzla'mız için, Tuzlalı komşularımız için en iyi ve en yararlı projeleri hayata geçireceğiz. Yaşam vaadimizin üçüncü etabı için de çalışmalarımız devam ediyor. Üçüncü etabı da bitirdiğimizde, sadece Tuzla'mız değil, İstanbul'umuz da yeşil bir cennet kazanmış olacak. Böylece daha sağlıklı ve yaşanabilir bir şehir yaratma hedefimize bir adım daha yaklaşmış olacağız. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul'a kattığı vizyon, Tuzla'ya kattığı vizyon çok kıymetli. Geçmiş dönemde birçok işler yapıldı ama bu dönemde Tuzla Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni engelleyen değil, önünü açan bir pozisyonda olacak” şeklinde konuştu.

DR. BAŞA: “ETABIN TOPLAM MALİYETİ 342 MİLYON LİRA”

İSKİ’nin, İmamoğlu liderliğindeki yeni dönemde sadece dereleri ıslah etmekle kalmayıp, “Yeşil İstanbul” vizyonuna yönelik çalışmalar yaptıklarını vurgulayan İSKİ Genel Müdürü Dr. Başa da özetle şu bilgileri paylaştı:

“Şu ana kadar İstanbul'un birçok deresinin etrafını, yaşam vadisi haline getirmiş olduk. Bu dönemde 2 milyar 85 milyon liranın üzerinde, yaşam vadilerine, İSKİ olarak yatırım yaptık. Toplamda 156 bin metrekarenin üzerinde yaşam vadisine devam ediyoruz. Bu devam eden yaşam vadilerinin de toplam maliyeti İSKİ'ye, 314 milyon lira.

Bugün açılışını yaptığımız yaşam vaadimizde; 2800 metre yürüyüş ve bisiklet yolu, 4 adet çocuk oyun alanı, piknik alanları, meydan ve oturma alanları, egzersiz alanları, birer adet futbol ve basketbol sahası, seyir terası, orman içi patika yolları, amfi tiyatro, havuz imalatını tamamlayarak, bu bölgeye 900 adet ağaç ve 114 bin 581 adet çalı bitkisinin dikimini gerçekleştirdik.

Ayrıca burada, 1150 metre dere ıslağında tamamlayarak, 1400 metre uzunluğunda, 36 bin 211 metrekare yeşil alanı da oluşturmuş olduk. Ve toplamda 7 bin 300 metrekare bir yaşam alanını, güzelce Tuzla'ya kazandırmış olduk. Etabın toplam maliyeti de 342 milyon liradır.”

Konuşmaların ardından kesilen kurdele ile İSKİ Tuzla Hacetdere Yaşam Vadisi 2. Etabı, resmen vatandaşların hizmetine girmiş oldu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)