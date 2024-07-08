İMAMOĞLU: İYİ EĞİTİMLE DAHA GÜÇLÜ BİR ÜLKE, GÜÇLÜ BİR MİLLET OLABİLİYORUZ

“Eğitim, bütün herkesin en önemli konusu” diyen İmamoğlu, “İyi eğitim, iyi koşullarda geleceğe hazırlanma, hepimizin de onlara aynı fırsatı verme konusunda sorumluluğumuz var yöneticiler olarak. O zaman daha güçlü bir ülke, güçlü bir millet olabiliyoruz. Biz, eğitimin eksik kaldığı ya da sıkıntıya girdiği ya da eşitliğin sağlanamadığı ortamlarda devreye giren kurumlar olarak hissediyoruz kendimizi. Belediyelerin böyle bir sorumluluğu var” şeklinde konuştu.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner - Beyoğlu / İSTANBUL

AYNI ANDA 3 LGS BİRİNCİSİ ÇIKARMIŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2024 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında 500 tam puan alarak birinci olan İBB Başakşehir Akşemsettin Ortaokulu öğrencileri Ecrin Kaptan, Mehmet Arif Yıldız ve Ebrar Nalbant’ı ağırladı. LGS’ye İBB Ders Atölyeleri’nde hazırlanıp, yüzde 1’lik dilime girmeyi başaran 5 öğrenci de Sütlüce’deki İBB İletişim Koordinatörlüğü’nde gerçekleştirilen buluşmada yer aldı. İmamoğlu, öğrencilerle sohbetinden önce İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, İBB Destek Hizmetleri Daire Başkanı Barış Yıldız ve İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk tarafından bilgilendirildi.

YILDIZ: “2.600’Ü AŞKIN ÖĞRENCİSİ, 78 DERSLİĞİ VAR”

Yıldız, İmamoğlu ile şu bilgileri paylaştı:

“İBB Akşemsettin Ortaokulu, Başakşehir bölgesinde. Bizim 2006 yılında yapmış olduğumuz bir okul. İlköğretim olarak başlamış, daha sonraki dönem içerisinde de ortaokula evrilmiş durumda. Okulumuzun çok enteresan bir özelliği var. 2 bin 600’ü aşkın öğrencisiyle tekli eğitim yapan ender okullarımızdan bir tanesi. 78 dersliği var. Belki de İstanbul rekoru diyebiliriz. Aynı zamanda da İstanbul şampiyonlarını sürekli çıkartan bir okulumuz. Aynı anda üç şampiyon çıkardılar. Ecrin, Mehmet ve Ebrar öğrencilerimiz. Bu yıl 1 milyon 38 bin tane öğrencimiz LGS sınavına girdi.

Tam puan alan, yani Türkiye birincisi dediğimiz öğrenci sayımız 350 civarında. Üç tanesi de bizim yapmış olduğumuz okulumuzun öğrencileri. Bununla beraber, İBB olarak sınavlara hazırlanan öğrencilerimize ders takviyesi yapmak adına kurmuş olduğumuz İBB Ders Atölyeleri’nde de öğrencilerimizin artık başarılarını almaya başladık. Onlardan da bir bölümünü getirdik. 850 tane öğrencimiz LGS'ye hazırlandı. LGS'ye hazırlanan öğrencilerimizden 5 tanesi, yüzde 1’lik dilime girdi. Onları da bugün burada bizimle beraber.”

İMAMOĞLU: “BİR AİLENİN EN BÜYÜK AMACI; ÇOCUKLARIN, GENÇLERİN İYİ YETİŞMESİ MESELESİ”

Ağırladığı tüm başarılı öğrencileri tebrik eden ve onlara başarılar dileyen İmamoğlu da şu ifadeleri kullandı:

“Böyle iyi bir haberini görünce basın kupüründe hem hoşuma gitti hem de kurumumuzun ismini taşıyan okulun bu başarısını kutlamak istedim. İnşallah -tabii siz artık o okulda olmayacaksınız ama- yeni dönemde ziyaret edeceğim.

Tabii bütün okullarımızın çok başarılı olmasını diliyoruz. O bakımdan da Ders Atölyeleri’ni geliştirdik. Biraz daha destek alamayan çocuklarımıza farklı semtlerde imkanlar yaratmak konusunda arkadaşlarım yoğun bir çalışma içerisinde. Sonuçta eğitim, bütün herkesin en önemli konusu. Çünkü herkes, başta ya kendisi öğrenci ya anne ya baba, böyle çok birebir ailenin meselesi halinde. Ve bir ailenin de herhalde en büyük amacı; çocukların, gençlerin iyi yetişmesi meselesi.

Bu bakımdan iyi eğitim, iyi koşullarda geleceğe hazırlanma, hepimizin de onlara aynı fırsatı verme konusunda sorumluluğumuz var yöneticiler olarak. O zaman daha güçlü bir ülke, güçlü bir millet olabiliyoruz. Biz, eğitimin eksik kaldığı ya da sıkıntıya girdiği ya da eşitliğin sağlanamadığı ortamlarda devreye giren kurumlar olarak hissediyoruz kendimizi. Belediyelerin böyle bir sorumluluğu var. Bu bağlamda işte Ders Atölyeleri’ni onun için açıyoruz. Yaz okullarında ağırlıklı spor eğitimini onun için yapıyoruz.”

AYNI YIL İÇİNDE 3 LGS BİRİNCİSİ ÇIKARAN İLK DEVLET OKULU

Öğrencilerle, hangi okulları seçecekleri yönünde sohbet gerçekleştiren İmamoğlu, LGS birincilerini ve İBB Ders Atölyeleri’nin başarılı gençlerini çeşitli hediyelerle ödüllendirdi. İBB Başakşehir Akşemsettin Ortaokulu, son 6 yıldır LGS birincisi çıkarmasıyla dikkat çekiyor. Başarılı eğitim kurumu, bir devlet okulunda aynı yıl içinde üç LGS birincisi çıkarmayı başaran ilK devlet okulu olma özelliğine de sahip.



Kaynak . İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)