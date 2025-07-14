AK PARTİ VE MHP’NİN DEM DEMEK PKK DEMEK BÜYÜK BİR ÇELİKİ İDİ

Eğer DEM demek PKK demekse neden dünyanın bütün devletlerin terör örgütü olarak gördüğü PKK demek olan DEM ile yanı TBMM’de görev yaptınız ?

Bir parlamento üyesi hele hele siya partilerin genel başkanları söyledikleri sözlerin nereye varacağını hesaplamaları gerekir.

Daha önce DEM parti için söylenen bir çok sakıncalı ve hukuki dayanağı olmayan söz bu sefer’de CHP için söylenir oldu. İktidar partisi ve ortağı neden mutlaka karşısında şeytanlaştıracağı bir partiye ihtiyaç duyuyor anlamak zor.

Hepinizin bildiği üzere bundan kısa bir süre önceye kadar Erdoğan ve Bahçeli’nin kendilerinin de tabi olduğu yasalara göre kurulan resmi bir siyasi parti için çok rahat ve ilkesiz bir şekilde DEM demek PKK demektir sözünü canlı yayında bağıra bağıra söylüyorlardı.

Oysa bu söz beraberinde madem ki DEM demek PKK demekse neden bütün dünyanın terör örgütü olarak gördüğü PKK’nın TBMM’de görev yapmasına hükümet olarak göz yumuyorsanız sizde bir terör örgütünü meclise soktuğunuz için suç işlemediniz mi ?

Hükümet ve ortağı MHP sırf bazı seçmenlere şirin görünmek için başını sonunu düşünmeden yaptıkları sorumsuz konuşmaları bugün sosyal medyada dönüyor. Siyasiler söyledikleri sözün başını sonunu düşünerek söylemeleri sağlıklı bir siyasetin ön şartıdır.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)