YILIN NİKAH TÖRENİNE DEV ŞAHİT KADROSU ŞAHİTLİK ETTİ

Bahçelievler Nikah ve Kongre Salonunda yapılan muhteşem nikah töreninde dev ve seçkin şahit kadrosunu sahneye davet etme görevi eğitimci psikoloğ Mehmet Yiğit yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurul Üyesi Tuna KOÇ, 66.Hükümet Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı İsmail ERGÜNEŞ,TBMM İdare Amiri ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan TURAN,İstanbul Milletvekili Seyithan İZSİZ,İİçişleri Bakanlığı Merkez Valileri Grup Başkanı Süleyman KAHRAMAN,Sağlık Bakanlığı Eski Müsteşarı Prof.Dr. Nihat TOSUN,Ak Parti İstanbul Sosyal Politikalar Başkanlığı İl Spor Komisyon Başkanı Mehmet Serhat KARADAĞ,AK Parti Avcılar belediye başkan adayı Dr. Öğr. Üyesi İbrahim ULUSOY,Eski İBB İmar Komisyon Başkanı mimar Sefer KOCABAŞ,Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Aydoğan,Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer ARISOY,AK Parti Gençlik Kolları Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Duran,Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet ÇELİK,AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanı Abdül Selami DELİBALTA,Silivri Devlet Hastanesi Başhekimi Op.Dr. Mehmet Akif Seylan,Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Güven Bektemur,İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi dr. Muhammed Yılmazgil,Zeytinburnu Süleymaniye Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde Çocuk sağlığı ve hastalıkları.Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi eski Başhekimi Prof. Dr. Sedat Altın,Uzm. Fenerbahçe Şef Scoutu Erol Servet Bağlar, Dr. Aslı Kıbrıs’tan oluşan dev resmi nikah şahitleri yanında kendi alanlarında başarı yakalamış çok sayıda kişi de nikahın fahri şahitliğini yaptı.

DAMADIN BABASI İŞ İNSANI ÖZCA ÖZKUL GAZETEMİZE ŞUNLARI SÖYLEDİ

“Öncelikle çok yoğun işlerine rağmen evlatlarımızın nikahına şahitlik etmek üzere uzaktan ve yakından gelen bütün resmi nikah şahitlerimiz başta olmak üzere sivil toplum kuruluşu başkanlarımıza ,yöneticilerine, meclis üyelerine,iş insanlarımıza,spor ve sağlık camiamızın temsilcileri,mahalle muhtarlarımız başta olmak üzere her iki ailemizin mutluluğuna ortak olan bütün davetlilere teşekkür ederim şeklinde konuştu.

Gelinin babası Bülent Uluca’da bütün katılımcılara teşekkür ederek iyi ki varsınız dedi.

Birçok kişi de gönderdikleri çelenkleri ile Begüm ve M.Enes Özkul’un mutlu gününe ortak oldular.

İstanbul Times ve Zeytinburnu Times Medya Grubu olarak bizde genç çiftlere bir ömür boyu mutluluklar dileriz.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)