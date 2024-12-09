TÜRKİYE SURYELİ DOSTLARIMIZIN EVLERİNİ ÜCRETİ MUKABİLİNDE YAPMALI,BİZİ AFFET AYLAN BEBEK

2011 yılından başlayan Suriye iç savaşı inşallah Zalim Baas’çı partisinin 61 yıllık ve Esat ailesinin ise 53 yıllık kan ve gözyaşı ile sürdürdükleri diktatörlükleri çok şükür 7 Aralık 2024’de ülkeden kaçmak suretiyle bu kötü dönem son buldu.

Bu ailenin zalimliklerine tek bir örnek vermek istiyorum 1982 yılında Hama ve Humus’ta kendi halkını bombalamak istemeyen bir pilot’u ben kendi halkıma bomba atmak istemiyorum dediği için 42 yıldır zindanlarda tutuluyordu.

Muhaliflerin 27 Kasım ‘da başlattığı ve 2 haftadan daha az süren Suriye’yi özgürleştiren süreç bir operasyon ile muhalifler yönetime hakim olunca siyasi mahkumlar serbest bırakıldı.

Tek korkum Muhaliflerin Beşar Esad’a karşı kazandıkları zaferi inşallah kendi içlerinde yeni bir iç savaşa tutuşarak bu zaferlerini heba etmezler…

ÜLKEMİZDEKİ 5 MİLYON CİVARINDA ODUĞU SÖYLENEN SURİYE’Lİ GÖÇMEN KARDEŞLERİMİZ ARTIK EVLERİNE DÖNSÜNLER….

Türkiye olarak tam 13 yıldır sizleri ekmeğimize,Hastanelerimize,okullarımıza,özetle namusumuz hariç her şeyimize siz Suriyeli dostlarımızı ortak ettiğimizi dünya alem biliyor…

Ülkede ciddi bir yatırım yapan vatandaşlık için şartları yerine getiren Suriye’li konuklarımız hariç diğerleri belli bir takvim içinde ki bu bence en fazla 6 aydır. (o zaman okullarda kapanmış olur)…

Erdoğan 5 yıl önce Suriyeli sığınmacılar için ülke olarak 90 milyar dolar harcama yaptığımızı ifade etmişti….

Biz ülke olarak çok zengin değiliz… Bu kaybımızı bir şekilde telafi etmemiz gerekir. Örnek olarak 5 milyon Suriyeli tam 13 yıldır bizde yaşadı.

Bu süre zarfında Suriye’nin sattığı petrol ve diğer kazançlarından bu kişilerin payına düşen meblağ yaptığımız harcamalar için hazinemize irad kaydedilmelidir.

Dostlar ARAP Baharı yalanı ile bu olayı biz çıkarmadık ama bedeli en ağır şekilde biz ödedik. Gerek Suriye’nin inşası gerekse başka şekillerle bu zarar ziyanımızı bir şekilde telafi etme zamanı geldi.

Bu konuda daha yazacak çok şey var ama bu kadarı ile iktifa etmekten yarar var şimdilik.

İstanbul Times – Hüseyin Çetiner - 9 Aralık 2024