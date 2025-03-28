İBB SARAÇHANE HİZMET BİNASINDA BAYRAMLAŞMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Saraçhane Hizmet Binası’nda, İBB üst yönetimi ve çalışanların katılımıyla bayramlaşma programı düzenlendi. Hizmet binası avlusundan gerçekleşen törende İBB Başkanvekili Nuri Aslan, 16 Milyon İstanbullunun oylarıyla seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mesajını okudu.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner - Saraçhane - Fatih - İstanbul

ÇALIŞANLARA İMAMOĞLU’NUN MESAJI OKUNDU: GECE – GÜNDÜZ HİZMETLERİ AKSATMADINIZ. RAMAZAN BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN

Aslan, "Mübarek Ramazan Bayramı'nızı şimdiden kutluyorum. Seçilmiş büyükşehir belediye başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun, size kucak dolusu sevgi ve selamlarımı getirdim. İmamoğlu, tüm çalışma arkadaşlarımızın aileleriyle beraber bayramını kutluyor; tüm Türkiye'ye sevgilerini ve saygılarını iletiyor. Ayrıca Gece gündüz fedakarca çalışarak hizmetleri aksatmadığınız için hepinize teşekkür ediyor. Ailelerinizle birlikte Ramazan Bayramınızı kutluyor, tüm Türkiye’ye sevgilerimi ve saygılarımı iletiyorum.” Şeklinde konuştu.

“EMANETİ SAHİBİNE TESLİM EDECEĞİMİZ GÜNÜ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ.”

Başkanvekili Aslan, en kısa sürede İmamoğlu’nun görevine döneceğini belirterek, “Emaneti sahibine teslim edeceğimiz günü sabırsızlıkla bekliyoruz. Halkın iradesine ve demokrasiye olan bağlılığımız sonsuz.” dedi.

Konuşmanın ardından İBB’nin üst yönetimi ve çalışanlar tek tek tokalaşarak bayramlaştı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)