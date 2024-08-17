Hababam Sınıfı'nda oynadığı 'Bacaksız' karakteriyle sinemaseverleri hafızalarına kazanan Tuncay Akça, pek çok filmde birlikte rol aldığı Adile Naşit hakkında yıllar sonra itiraf niteliğinde açıklamalarda bulunmuştu. Akça, bir ay önce Adile Naşit'in kendisini evlatlık almak istediğini söylemişti.

16 Aralık 1963 tarihinde Kastamonu'da doğan Akça, sinemaya olan tutkusuyla genç yaşta adım attı ve kısa sürede Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline geldi.

Sinema ve Televizyon Kariyeri

Tuncay Akça, sinema kariyerine 1970'li yılların sonlarında başladı. İlk çıkışını, Türk sinemasının klasikleri arasında yer alan "Hababam Sınıfı" serisiyle yaptı. Burada canlandırdığı "Bacaksız" karakteri, onu izleyicinin sevgilisi haline getirdi ve Türkiye'de geniş bir hayran kitlesi edinmesini sağladı. Daha sonra "Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı", "Hababam Sınıfı Uyanıyor" gibi devam filmlerinde de yer aldı.

Akça'nın sinema kariyeri sadece Hababam Sınıfı ile sınırlı değildi. Özellikle Yılmaz Güney'in yönettiği "Yol" filmindeki Yusuf karakteriyle de dikkat çekti. Bu film, onun sadece komedi değil, dramatik rollerde de başarılı olabileceğini kanıtladı. Akça, sonraki yıllarda da birçok önemli Türk film ve dizisinde rol aldı. Bunlar arasında "Bizimkiler" dizisindeki Manav Adem rolü, "Çıplak Vatandaş", "Mavi Mavi", "Adem İle Havva", "Aşık Oldum" gibi yapımlar bulunmaktadır.

Siyasi Kariyeri ve Aktiviteleri

Tuncay Akça, sadece sinema dünyasında değil, aynı zamanda siyasette de aktif olarak yer aldı. 2004 yerel seçimlerinde İstanbul Ümraniye Belediye Meclis Üyeliği için aday oldu. Daha sonra 2009'da İstanbul Sancaktepe (Samandıra) Belediye Başkanlığı için de adaylığını koydu. Siyasi kariyeri, onun toplumsal ve yerel düzeyde de etkili bir figür olmasını sağladı.

Özel Hayatı ve Son Durumu

Tuncay Akça'nın özel hayatıyla ilgili pek fazla bilgi kamuoyuna yansımamıştır. Ancak onun sinema ve siyaset dünyasındaki aktif yaşamı, Türkiye'de geniş bir hayran kitlesi tarafından takip edilmektedir. 5 Ağustos 2022 tarihinde İYİ Parti'ye katıldığı bilinmektedir, bu da onun siyasi ilgisinin devam ettiğini göstermektedir.

Filmografisi

Tuncay Akça'nın kariyeri boyunca birçok film ve dizi projesinde rol aldığı bilinmektedir. Bunlar arasında Hababam Sınıfı serisi, Yol, Bizimkiler, Çıplak Vatandaş, Aşık Oldum, ve daha birçok önemli yapım bulunmaktadır. Sinema dünyasında uzun soluklu bir kariyere sahip olan Akça, Türk sinemasının değerli bir mirasına katkıda bulunmuştur.

Tuncay Akça'nın hayatı, Türk sinemasının ve siyasi arenanın önemli isimlerinden biri olarak, hem eğlendirmiş hem de düşündürmüştür. Onun oyunculuk yeteneği ve toplumsal katkıları, Türkiye'de iz bırakan bir sanatçı olarak anılmaya devam edecektir.