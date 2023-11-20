Yazar İlyas Kara’dan Bilgi Evi Üyelerine Altın Öğütler

Zeytinburnu Belediyesi Bilgi Evleri’nin düzenlediği Gençlerle Baş Başa Sohbetleri’nin bu ayki konuğu Yazar İlyas Kara oldu. Çocukları ve gençleri her ay kitap dünyasında gezintiye çıkaran, yepyeni ufuklara farklı pencerelerden bakmalarını sağlayan Zeytinburnu Bilgi Evleri’nin misafiri İlyas Kara, Bilgi Evi üyeleri ile çok verimli bir söyleşi gerçekleştirdi.

“İLK ÖNCELİĞİNİZ ÇOK OKUMAK”

Aynı zamanda öğretmen kimliği de olan Yazar Kara, öğrencilere günlük tutmanın ve bolca kitap okumanın öneminden bahsederek, Bilgi Evi üyelerine; “Size ileride malzeme olacak olayları günlük tutarak saklayabilirsiniz. Ayrıca çok kitap okuyarak, kelime dağarcığınızı zenginleştirmelisiniz. Ben de çocukluk dönemimde elimden geldiğince kitap okurdum, harçlığımın büyük bir bölümünü kitaplara harcardım.” şeklinde seslendi. Dilimizi etkin bir şekilde kullanmayı kendimize amaç edinmemiz gerektiğinin de altını çizen Yazar Kara: “Şu anda en büyük problemlerimizden biri Türkçemizi güzel kullanamamak. Buna çok dikkat etmeli, dilimize sahip çıkmalıyız.” dedi.

Bilgi Evi üyelerinin sorularını dikkatle dinleyerek her birine cevap veren Yazar Kara, kendilerine hediye edilen kitapların hikâyesini merak eden çocuklara ise; “Bu eserimi, vatanımızı bize emanet eden büyüklerimizi daha iyi anlamanız için yazdım.” cevabını verdi. Yazar Kara, söyleşinin sonunda Bilgi Evi üyeleri için “Gönül Coğrafyamızın Kandilleri” isimli kitabını imzaladı.