Yazar Demir, İtibar suikastlarına karşı birlik olunması çağrısı yaptı.

A'dan Z'ye Karapara ’Karapara aklama ve Terörün Finansmanı ile Mücadele’ Kitabının yazarı Araştırmacı yazar Dr. Hüseyin Demir, Dilan Polat ve Engin Polat şirketler grubuna karşı yürütülen itibar suikastti’ne tepki gösteren açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin ihracat odaklı, katma değeri yüksek ürünler ve dünya markası sayısını artırma vizyonuna, kozmetik ve medikal alanı başta olmak üzere birçok sektörde, katma değer üreten, Güzellik Sektöründe gerek Türkiye'de gerekse de yurtdışında Franchising ağını sürekli artırmanın mücadelesi vererek, ülkesine istihdam ve katma değer sağlayan dünya markası olama yolunda ilerleyen Dilan Polat şirketler grubunun, sosyal medya mecralarında mesnetsiz ve ahlak dışı, iftira ve hakaretler ile itibar suikastine maruz kalmasının diğer tüm şirketler için ciddi bir tehdit olduğunun altını çizen Araştırmacı yazar Dr. Hüseyin Demir, ’Türkiye kamuoyu tarafından tanınan ve takip edilen iş insanlarının itibarını hedef alan odakların, bu tür girişimler ile başarılı olması, yarın öbür gün başka şirketlere, iş insanlarına ve sanatçılara vb. Toplum önündeki insanlara, bu yöntemlerin kullanılması ile şantaj tehditlerinde artışı beraberinde getirebilir. ’dedi.

Toplumun önünde bulunan iş insanları ve şirketler diğer şirketlere nazaran daha fazla incelendiğini vurgulayan yazar Demir,’ Kara para konusunda Türkiye'nin güzide bir kuruluşu Masak’ın her iddiayı derinlemesine incelediğini biliyoruz. Kimse haksız yere kimseyi itham etme, itibar kaybına neden olacak şantajlar veya ithamlara destek olup sayısız insanın iş kapısının kapanmasına destek olmamalı eğer karapara aklanması veya teröre finansman sağlandığına dair bir iddia veya emare var ise emin olunmalıdır ki! Masak gerekeni ivedilikle yapmaktadır. Vatandaşlarımızın hiçbir delile ve ispata dayanmayan itamlar ile itibar suikastı peşinde olan odaklara itibar etmemesi ve şantaj peşinde koşan odakların, istihdam ve katma değer üreten saygın firmaları hedef alan şantajlarını boşa çıkaracaktır. Bu vesile ile Dilan Polat vakfı aracılığıyla sayısız dezavantajlı kesimlerin yardımına koşan, Dilan Polat şirketler grubu ile istihdam ve katma değer oluşturarak ülkemizin ekonomisine destek sunan ve son günlerde itibar suikasti’ne uğradığını gördüğüm, Dilan Polat ve Engin Polat’a geçmiş olsun diyor, başarılarının devamını diliyorum.’ dedi.