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Yabancıya Misafir Araç Satışı Taxfreecar’da!

Yabancıya misafir araç satışı Taxfreecar firmamız tarafından gerçekleşmektedir. Geçici gümrük kabul işlemi yani mavi plaka olarak da bilinir. Yabancıya misafir araç satışı kişinin statüsüne bağlı olarak teminatlı ve teminatsız olmak üzere iki farklı grupta incelenir.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Kasım 2023 Perşembe 14:41
Yabancıya Misafir Araç Satışı Taxfreecar’da!
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Teminatsız gümrük kabul işlemleri geçici olarak yapılır. Araç sahibinin imzası şarttır ve kişinin bağlı olduğu kuruluş temsilcilerinin imzasını içeren bir taahhütname hazırlanır. Teminat kısmımda yer alan geçici giriş belgesi kapsamında işlem yapılır. Nakit veya banka teminat mektubu bulundurulması zorunludur. Bu durumda Türkiye Turing Otomobil Kurumu tarafından geçici giriş karnesi verilir. Bu süreçte geçici gümrük kabul işlemleri de sağlanır.

Teminatsız misafir araç satışı yapabilecek kişiler şöyle gösterilebilir;

  • Türkiye’de elçilik, konsolosluk ve buralara bağlı çalışan kişiler
  • Uluslararası anlaşmalar kapsamında çalışan yabancılar
  • Yabancı işçi bürolarında çalışan personeller
  • Yabancı basın yayın kuruluşları
  • NATO personelleri

Teminatlı misafir araç satışı yapabilecek kişiler;

  • Çalışma ve oturma izni olan yabancılar
  • Eğitim alan öğrenciler
  • Yurtdışında emekli olan bireyler
  • YÖK tarafından çalışma izni almış eğitmenler
  • Federasyona bağlı sporcular
  • Türk vatandaşlığından çıkmışa mavi ya da pembe kart sahipleri
  • Türkiye’de ikamet edip çalışan, okuyan ve emekli yabancı bireyler

Şirketimiz tarafından 1993 yılından beri yabancıdan yabancıya vergisiz araç satışı, misafir araç satışı, gümrük ve sigorta işlemleri gibi geniş bir hizmet ağı sunulmaktadır. Şirketimiz satışını gerçekleştirdiği araçların araç muayenesi, kasko ve sigortasını tek bir elden yaparak müşterilerimize zamandan tasarruf ettirmektedir. Türkiye’nin tek lider firması olarak sizleri de aramıza beklemekteyiz.

Taxfreecar Araç Satın Alma Hizmetleri

Taxfreecar olarak araç satın alma sürecinde sizlere şu hizmetleri sunmaktayız;

  • Yurtdışından beğenilen aracın ön muayenesi yapılır ve detaylı bir şekilde resim, video gibi medyalar müşteriye iletilir.
  • Satıcı ile firma arasında güvenlik teyidi yapılması
  • Talep edilmesi halinde profesyonel danışmanlık
  • Aracın satış işleminin müşteri adına noterde onaylatılması ve ödemenin güvenle karşı tarafa aktarılması
  • Uluslararası nakliye operasyonu ve adrese teslim araç hizmeti
  • Araçtaki mevcut eksiklerin giderilmesi

Siz de firmamızla iletişime geçerek bu hizmetlerden en iyi şekilde faydalanabilirsiniz.

Yabancıdan Yabancıya Satılık Araba

Yabancıdan yabancıya satılık araba arayışınız varsa sitemizi tercih edebilirsiniz. Diğer firmalardan en büyük farkımız her zaman kaliteli hizmet veriyor olmamızdır. Müşterilerimizin sorularına her daim net cevaplar vererek işlemlerinin hızlı ve yasalara uygun şekilde gerçekleşmesini sağlamaktayız. Bu anlayışla her geçen gün ağımızı çoğaltmakta, her geçen gün daha fazla danışanımızı memnun etmekteyiz.

Yukarıda belirttiğimiz teminatlı ve teminatsız araç satışı kriterlerini karşılayan yabancılar KDV vergisi, ÖTV vergisi ve gümrük vergisinden muaf olarak araç sahibi olabilirler. Bunun için bizimle iletişime geçip gerekli prosedürü eksiksiz bir şekilde tamamlayabilirsiniz.

Neden Biz?

Yabancıdan yabancıya araç satışı için firmamızı tercih etmelisiniz çünkü;

  • Plaka ruhsatı ve aracın trafiğe çıkma işlemlerine kadar her konuda tam destek sağlıyoruz.
  • Mavi plaka işlemlerinde devir ve tescil hizmeti veriyoruz.
  • Satış konusunda en iyi şekilde aracılık sağlıyoruz.
  • Almanya’dan Türkiye’ye düzenli bir şekilde araç transferi yapıyoruz.
  • Dünyanın her yerine deniz yoluyla araç transferi gerçekleştiriyoruz.
  • Lüks araçların özel kapalı araçlarda yurtdışına sevkini sağlıyoruz.
  • Gerekli gümrük işlemlerini bünyemizde hallediyoruz.

Siz de daha fazla bilgi almak için bizleri arayabilir, hemen ön sipariş oluşturabilirsiniz.

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