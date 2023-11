Vekil Karabat: Et İthalatındaki Rant Sistemi Deşifre Oldu !

İTHALAT YAPILAN ŞİRKETİN ORTAKLARI TANIDIK ÇIKTI

Önceki açıklamalarında Macaristan, Polonya, Fransa ve İtalya’dan et ithal edildiğini belirten Karabat, Et ve Süt Kurumu (ESK) Yönetim Kurulu Üyesi Mücahid Taylan’ın bu ithalatta rol aldığı iddia etmişti. ESK’ye ve Taylan’a ilişkin iddialarını da TBMM gündemine de taşıyan Karabat, bugün yaptığı açıklamada; “Mücahid Taylan’ın Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de faaliyet gösteren Green Farm And Trade Kft. isimli şirketin 3 ortağından birisi olduğu açıkça görülüyor. Bunların belgelerini de kamuoyunun bilgisine sunuyorum.” dedi.

“BAKAN DANIŞMANI ŞİRKET ORTAĞI”

Yayınlanan belgelere iş kolu olarak canlı hayvan toptan satışı yaptığı belirtilen ve ortakları arasında Taylan’ın bulunduğu şirketin faal olduğu görülüyor. Taylan’ın aynı zamanda Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın danışmanı olduğunu hatırlatan Karabat; “Türkiye’nin en fazla hayvan ithal ettiği ülkelerden birinde, bu ithalatı yapan kamu görevlisinin şirketi bulunuyor. Bu kişi aynı zamanda Tarım Bakanı’na danışmanlık yapıyor. Neresinden bakarsanız bakın tam bir rezaletle karşı karşıyayız.” dedi.

“AYNI RANT SİSTEMİ GÜNEY AMERİKA’DA KURULUYOR!”

Konuya ilişkin açıklamalarını sürdüren Karabat, şirketin ortakları isimlerini de tek tek açıklayarak bunların kimler olduğunun açıklanması gerektiğini ifade etti. Macaristan’da kurulan sistemin benzerinin Güney Amerika ülkelerinde kurulduğunu da savunan CHP’li Karabat açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Türkiye en fazla hayvan ithalatını ESK eliyle Güney Amerika’dan yapmaya hazırlanıyor. Aynı şekilde orada paravan şirketler kurulup büyük vurgun yapılmaya başlanacak. Son dönemde ESK yöneticilerinin ardı adına Güney Amerika seyahatleri tesadüf değildir!

TARIM BAKANINA İSTİFA ÇAĞRISI

Hükümetin vatandaşa ucuz ve güvenli gıdaya ulaştıramadığını ifade eden Karabat açıklamalarını şöyle noktaladı: “AKP, yine rant sistemi kurarak birilerini zengin etme derdine düşmüştür. Ay sonunu zor getiren vatandaş ise pahalı ete mahkûm kalmıştır. Tarım Bakanı, ESK Başkanı ve ESK yöneticilerin tamamı istifa edip, yargı önünde hesap vermelidir.”

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)