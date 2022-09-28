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Türk Aşçılar Kanada’ya Transfer Oldu

Turizm ve yemek sektörüne ilgisi olan gençler aşçılık kurslarına yoğun ilgi gösteriyor. Aşçılık belgesini alan mezunlar Kanada, Norveç gibi ülkelerde yüksek maaşlarla çalışma imkanı buldukları gibi, KPSS’de nispeten düşük puanla devlet memuru da olabiliyorlar.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Eylül 2022 Çarşamba 12:42
Türk Aşçılar Kanada’ya Transfer Oldu
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MEB onaylı aşçılık kursları göz kamaştıran iş olanakları nedeniyle yoğun ilgi görüyor. Denizli’de Med Plus Kariyer Akademisi’nin kurucusu Yusuf Önder, 5 ay süren aşçılık kursunun sonunda sınava tabii tutulan kursiyerlerin; ustalık ve gastronomi belgesi alarak iyi iş olanaklarına kavuştukların kaydetti. Europass ve Isced onaylı gastronomi ustalık belgelerinin tüm dünyada geçerli olduğunu ve kişiye yurt dışında da aşçılık yapma imkanı sağladığını belirten Önder, kursiyerlerinden 7 kişinin Kanada’ya giderek 5 bin dolar maaşla (Yaklaşık 92 bin TL) işe başladıklarını dile getirdi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

 

Yusuf Önder, Kanada’nın yanı sıra Yeni Zelanda, Avustralya, Hollanda, Almanya, Fransa, Amerika ve Malta’ya da iyi çalışma koşullarıyla aşçı gönderdiklerini kaydetti.

KPSS’de Düşük Puanla Memur Olabiliyorlar

Aşçılık belgesinin Türkiye’de çalışmak isteyen gençler için de büyük avantaj olduğunu belirten Yusuf Önder, mezunların KPSS’den 55 puan civarında alarak devlet memuru olabildiklerini, Polisevi, Orduevi ve diğer devlet kurumlarının sosyal tesisleri ve yemekhanelerinde çalışma imkanı bulduklarını ifade etti.

Yusuf Önder şu bilgileri verdi:

“Aşçılık kurslarımıza iyi bir iş sahibi olmak isteyen gençlerimiz yoğun ilgi gösteriyorlar. Çünkü bu kursların sonunda onları iyi iş olanakları bekliyor. 4.Seviye uzmanlık programında hem Türk mutfağını hem de dünya mutfağını öğreniyorlar. Kurslarımızı yurt dışı deneyimli hocamız Mehmet Çeliktaş ile ben veriyoruz. Gençlerin yanı sıra doktor, avukat gibi meslek mensubu orta yaşta kursiyerlerimiz de oluyor. Hobi amaçlı, ya da emekli olduktan sonra bu alanda işyeri açmak amacıyla kurslarımıza geliyorlar.

Turistik Restoran Açabiliyorlar

Kursiyerlerimiz 5 aylık süreçte: 1,5 ay teorik, 3,5 ay uygulamalı eğitim alıyorlar. Eğitimlerin yüzde 30’unu Türk mutfağı yüzde 70’ini ise dünya mutfağı oluşturuyor. Eğitimlerimiz haftada 2 gün; 8 saat teori 15 saat uygulama şeklinde oluyor. Kursu bitirenler MEB’in düzenlediği yazılı ve uygulamalı sınava giriyorlar. Sınavları başarıyla veren aşçılarımız 4. Seviye aşçılık gastronomi belgesi alıyor. MEB, Europass ve Isced onaylı belgeleriyle İsterlerse restoran ya da turistik gastronomik tesis açabiliyorlar. Turizm işletme belgesi alabiliyorlar. Kurslara düzenli gelen, devamsızlık yapmayan kursiyerlerimiz yüzde 90 oranla sınavlarda başarılı oluyorlar.”

İskandinav Ülkelerine de Aşçı Alınacak

Mezunlarının daha çok yurt dışına gitmeyi veya memur olmayı tercih ettiklerini kaydeden Yusuf Önder, bir kısmının da kendi restoranını açmayı veya turistik otellerin mutfaklarında çalışmayı tercih ettiğini dile getirdi. Kanada’nın şu anda aşçı alımı yaptığını belirten Önder, önümüzdeki süreçte Norveç ve diğer İskandinav ülkelerinin de aşçı alımına başlayacağını kaydetti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )
 

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