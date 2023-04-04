TİNGADER'in Acı Günü: Basın Sözcüsü Enes Osman Aba vefat etti

TİNGADER Yönetim Kurulu’nca yapılan açıklamada, Enes Osman Aba’nın vefatından diren üzüntü duyulduğu belirtilerek şöyle denildi:

“Çok kıymetli kardeşimiz, Basın Sözcümüz Sayın Enes Osman Aba’nın aramızdan ayrılışıyla TİNGADER çok büyük bir değerini yitirmiştir. Genç yaşta kaybettiğimiz Enes Osman Aba topluma faydalı olmak için çırpınan, etrafına hep pozitif enerji saçan bir kardeşimizdi. Hastalıkla mücadele süresince de TİNGADER adına açıklamalarda bulunan ve aynı zamanda Yüksek İstişare Kurulu üyemiz olan Sayın Aba’ya Yüce Allah’tan rahmet diliyoruz. Varsa bir hakkımız helal hoş olsun. Ailesine de başsağlığı diliyoruz. Hepimizin başı sağolsun.”

Tedavi gördüğü İstanbul’da vefat eden Enes Osman Aba’nın, bugün (2 Nisan 2023) memleketi Adıyaman’da toprağa verileceği öğrenildi.

TAZİYE MESAJLARI

Merhum Aba’nın yakın arkadaşı TİNGADER YİK Üyesi Mehmet Sonuç, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Ne Seni anlatacak kelime, nede üzüntümü ifade edecek söz bulamıyorum.

إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

(Şüphesiz Allah’tan geldik ve dönüşümüz de ancak O’nadır.)

Can Dostum Enes Osman ABA yakalandığı amansız hastalık neticesinde Ebedi aleme irtihal etti. Rabbim Rahmet eylesin. Mekânını cennet, makamını âli etsin.” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Adıyaman İl Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada da, “İl Müdürlüğümüzde görev yapmakta iken amansız hastalığa yakalanan ve tedavi altına alınan değerli meslektaşımız Öğretmen / Araştırmacı Yazar / Sosyolog Enes Osman ABA Hakkın Rahmetine kavuşmuştur. Ruhu Şad, Mekânı Cennet olsun.” denildi.

Enes Osman Aba (Özgeçmişi)

Araştırmacı-Yazar Enes Osman ABA 1979 Adıyaman doğumludur.

Adıyaman Lisesini bitirdikten, Anadolu Üniversitesinde öğrenim gördükten sonra Anadolu Üniversitesi ’Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. Bir süre Milli Eğitim Bakanlığında Öğretmenlik ve Yöneticilik yaptıktan sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına atandı. Basın ve proje koordinatörü olarak çalıştı. İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından Finanse edilen, Yoksulluk ve Engelli Araştırmaları hazırladı. Hazırladığı Kadına Yönelik Şiddet ve Risk Haritası Bakanlık programına alınarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı'nın da açıklanmıştır. Türkiye çapında

Kadın Kooperatifleri konusunda Bakanlığa İlk yıllık planı hazırlayarak model olmuştur. AGİG (Anadolu Genç İnisiyatif Girişimi) Platformunun Basın sözcülüğünü üstlendi. Eskisaray Spor Kulübü Yöneticiliği yaptı. Gökkuşağı Derneğinde bir süre seminerler verdi. Yaşamını ve çalışmalarını Adıyaman’da sürdürmektedir.

2008’de Doğu-Batı Buluşmalarına, Muhafazakâr Düşünce Dergisinin 6 Aralık 2014 tarihinde Ankara’da düzenlediği “Türkiye’de Muhafazakâr Düşünceyi Etkileyen Düşünürler Sempozyumu”na davet edildi.

Mim ve Gökkuşağı dergilerinde yazdı. Birçok gazete ve haber sitesinde köşe yazarlığı yaptı; din, din & mitoloji, genel konular kategorilerinde eserler yazdı. bir yazardır.

Rusya’da düzenlenen III. Uluslararası Akademik Çeşitlilik İçinde Birlik Proje Yarışmasında ‘Yaşam Merkezlerinde Dezavantajlı Çocuklara Yönelik Atölye Çalışmaları’ proje sunumu birinci oldu. Sosyal doku uzmanlığında ülkemizin tanınmış yazarlarından, sosyal çalışmacı Enes Osman Aba TİNGADER (Türkiye İnternet Gazetecileri Derneği) Yüksek İstişare Kurulu Üyeliğine getirilmişti.

ESERLERİ:

Ruha’da Aşk (2014), Ali-i Hızır (2017).

KAYNAKÇA: Ali-i Hızır" kitabı çıktı (haberturk.com, 2 Mayıs 2017), Ali-i Hızır" kitabı çıktı (milliyet.com.tr, 2 Mayıs 2017), Enes Osman Aba (Bilgi teyidi, Ekim 2018).

Geçici Koruma Altındaki Suriyeli Kadınların Entegrasyon ve Profilleme Çalışması Kitabını çıkardı.

Kitapyurdu.com'da kayıtlı 2 eseri vardır.

En yaygın eserleri: Geçici Koruma Statüsündeki Suriyelilerin Sosyal Entegrasyonu ve Profilleme Çalışması