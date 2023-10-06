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Teksan, bu yıl da İSO 500 şirketleri arasında yer aldı

Kesintisiz enerji çözümleri sektörünün öncü şirketlerinden Teksan, 8 yıldan bu yana istikrarlı başarı ivmesiyle katıldığı “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Şirketi” listesinde bu yıl de yer alarak sanayinin devleri arasındaki yerini korudu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Ekim 2023 Cuma 14:27
Teksan, bu yıl da İSO 500 şirketleri arasında yer aldı
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İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl ‘Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu (İSO 500)’nu belirleyen araştırmanın 2022 yılına ait verileri açıklandı. Üretimden satış rakamına göre oluşturulan liste, bu yıl da sanayi devlerinin başarılarına tanıklık etti. 2015 yılından bu yana istikrarlı çalışmalarıyla listede yer almaya hak kazanan Teksan, 2021 yılına göre 39 sıra yükselerek 441’inci sıradan listeye girdi.

Kesintisiz enerji çözümleri sektöründe 140’tan fazla ülkeye ihracat yapan Teksan, başarılı satış ivmesiyle her yıl Türkiye’nin 500 dev sanayi şirketi arasında yer alıyor. Türkiye’nin dış ticaret borcunu kapatan en önemli sektörlerden biri olan enerji sektöründeki öncü rolü ve geliştirdiği inovasyonlarla dikkat çeken Teksan’ın satışlarının yüzde 70’i ihracat pazarlarından geliyor.

Antartika’dan Afrika’ya, 6 kıtada ihracat yapan şirket, bu yılda istikrarı koruyarak büyüme elde etti. 2022 yılını bir önceki yıla göre yüzde 36 ciro artış ile kapatan Teksan, sanayi şirketleri arasında net ihracatçı konumunda bulunuyor.

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

“Ülkemizin ihracat rekoruna paralel ihracatımızı artırıyoruz”

Teksan Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Ata Tuncer, konuyla ilgili “Her yıl artan başarı ivmesiyle ISO 500 listesinde, Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında yer almaktan gurur duyuyoruz. 2022 yılında Türkiye’nin ihracatta yüzde 12.9 artış ve 254 milyar dolarla ihracat rakamıyla rekor tazelediği bir dönemde, Teksan olarak biz de ihracatımızı yüzde 35, ciromuzu ise tüm gelirlerde yüzde 36 artış ile kapattık.

Ülkemizin ihracat rekoruna paralel olarak biz de ihracatımızı artırıyor, sektörde öncü inovasyonlarımızla ekonomimize katma değer sağlayan çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.

1998 yılından bu yana jeneratör alanında üretim yapan Teksan, İstanbul ve Kocaeli’deki fabrikalarında, toplam 70 bin metrekareye ulaşan kapalı alanda, yıllık 15 bin adet üretim kapasitesine sahip. Türkiye’de kurulu güç ve kapasite olarak en büyük jeneratör üreticisi olan Teksan, sahip olduğu Ar-Ge merkezi ve kojenerasyon-trijenerasyon sistemleri, hibrit jeneratör gibi sektöre öncülük eden inovasyonlarla katma değer sağlayan çözümler üretiyor.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

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