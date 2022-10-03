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Sivaslılardan Kefken’e Büyük Çıkarma (VİDEOLU)

Tüm Sivaslılar Dernekler Federasyonu (TÜSİFED) Başkanı Türker Diktaş ve yönetimi tarafından organize edilen Kocaeli Kefken gezisine bağlı dernekler büyük destek verdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
03 Ekim 2022 Pazartesi 07:45
Sivaslılardan Kefken’e Büyük Çıkarma (VİDEOLU)
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ZEYTİNBURNU SİVASLILAR DERNEĞİ (ZEVSİVDER) KURUCU BAŞKANI EZGİ ŞENGÜL EN ÇOK KATILIMCI SAĞLAYAN BAŞKAN OLDU…

Beyoğlu Belediyesine ait Kocaeli – Kefken yaz gençlik kampında yapılan 2 günlük tatil’e Tüm Sivaslılar Dernekler Federasyonu (TÜSİFED)bünyesinde yer alan derneklerden birisi de Zeytinburnu Sivaslılar Derneği (ZEYSİVDER)Başkanı Ezgi Şengül oldu.Eşi YAKİMDER Başkanı Kadir Şengül’de eşine gezi için destek verdi.

istanbul Times Haber Merkezi / Ali Ekber Şankal  

Katılımcıların her türlü ihtiyaçları ile yakından alakadar olan Ezgi Şengül katılımcılardan tam not almayı başardı.

ZEYSİVDER Başkanı Ezgi Şengül TÜSİFED başkanı Türker Diktaş başta olmak üzere tesislerini üyelerine açan Beyoğlu Belediye başkanı Haydar Ali Yıldız ve ekibine teşekkür etti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 03.10.2022 07:55
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