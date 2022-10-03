Sivaslılardan Kefken’e Büyük Çıkarma (VİDEOLU)

ZEYTİNBURNU SİVASLILAR DERNEĞİ (ZEVSİVDER) KURUCU BAŞKANI EZGİ ŞENGÜL EN ÇOK KATILIMCI SAĞLAYAN BAŞKAN OLDU…

Beyoğlu Belediyesine ait Kocaeli – Kefken yaz gençlik kampında yapılan 2 günlük tatil’e Tüm Sivaslılar Dernekler Federasyonu (TÜSİFED)bünyesinde yer alan derneklerden birisi de Zeytinburnu Sivaslılar Derneği (ZEYSİVDER)Başkanı Ezgi Şengül oldu.Eşi YAKİMDER Başkanı Kadir Şengül’de eşine gezi için destek verdi.

istanbul Times Haber Merkezi / Ali Ekber Şankal

Katılımcıların her türlü ihtiyaçları ile yakından alakadar olan Ezgi Şengül katılımcılardan tam not almayı başardı.

ZEYSİVDER Başkanı Ezgi Şengül TÜSİFED başkanı Türker Diktaş başta olmak üzere tesislerini üyelerine açan Beyoğlu Belediye başkanı Haydar Ali Yıldız ve ekibine teşekkür etti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)