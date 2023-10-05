Şile Belediyesi’nden Sokak Hayvanları İçin Özel Operasyon Merkezi

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma gününde sevimli dostlar için en güzel hediye

olarak hizmete verecek olan operasyon merkezinde röntgen, laboratuar,

kısırlaştırma ünitelerin bulunduğu, kemik ve enfeksiyon tedavilerinin yapılacağı

yeni operasyon merkezinin açılışına Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı,Ak

Parti Şile İlçe Başkanı Erdoğan Akgül, Kamu Kurum Amirleri, Hayvan Severler

ve Davetliler katıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

BELEDİYE BAŞKANI İLHAN OCAKLI:CAN DOSTLARIMIZ İÇİN 4 MİLYON LİRALIK YATIRIM…

Açılış töreninde konuşan Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı göreve

geldiklerinde sokak hayvanlarıyla ilgili verilen sözlerin yerine getirildiğini ve

Şile Belediyesi öz kaynaklarıyla gerçekleşen ve yaklaşık 4 Milyon lira maliyeti

olan can dostlarımız, sokak hayvanlarımızın daha sağlıklı yaşam sürdürmeleri

için hazırlanan Operasyon merkezinin İlçemize, can dostlarımıza ve hayvan

severlerimize hayırlı olsun dedi.

Şile Belediyesi Veterinerlik yeni Operasyon Merkezi hakkında teknik bilgilerde

veren Belediye Başkanı İlhan Ocaklı “300 m2 kullanım alanına sahip kedi

bakım evi, hastalıkların tedavisi ve post operatif dönem bakımı için 6 ayrı kedi

bölümünü bünyemize kattık.

Ayrıca merkezimizde Ameliyathane, Yumuşak

doku ve basit tedavi odası, Muayenehane, Yavru ve anne kedi odası Otosentez

post operasyon odası , Viral ve bakteriyel hastalıklar odası bulunmakta. Son

teknolojiye sahip hastanelerde kullanılan bir üst modeli olmayan dijital röntgen

cihazıda merkezin bünyesinde hizmet verecek. Son teknoloji cihazlarla

donatılmış Osteosentez ve diğer operasyonlar için modern bir operasyon odası

kuruldu.

1 adet hemogram cihazı (kan sayım cihazı), 1 adet biyokimya cihazı

(kan analiz cihazı ) ,1 adet İdrar analiz cihazı ,1 adet son teknolojiye sahip

mikroorganizmaları ,parazit, akarları detaylı inceleyip hastalık teşhislerinde yol

gösteren teknolojik mikroskop ,1 adet yoğun bakım ünitesi daha dahil edilmiş

olup toplamda 3 yoğun bakım ünitesiyle veterinerlik hizmette kaliteyi artıracak.

Riskli sterilizasyondan vazgeçip daha teknolojik ve daha güvenilir olan otoklav

sterilizasyon cihazını bünyemize kattık ve Köpeklerin osteosentez

operasyonundan sonra post operatif bakımı için 10 köpeklik post operatif

ünitesini de bünyemize katıldı .Kediler için hasta ünitelerimizi 120’den 250

üniteye çıkartıldı. Kedilerimiz için 1 adet ev ortamı sağlayan kedi odasını da

yenilikçi biz hizmet olarak bugün kullanıma açıyoruz. Böylelikle

Hayvanlarımızın refahı için hastanelerde kullanılan 24 saat otomatik çalışan

sıcak soğuk hava akışını sağlayan sterilizasyon sistemini kurduk. Ayrıca

Ağva’da bir ek veterinerlik ve operasyon merkezimizi hizmete sunacağız”

diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Konuşmaların ardından Şile Belediyesi

Veterinerlik Operasyon Merkezi açılış kurdelesi kesildi.

Haftanın 7 Günü Tam Hizmet

Sokak hayvanlarının her türlü bakım ve tedavilerinin uzman ellerde özenle

yapıldığı Şile Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü çatısı altında, 4 veteriner

hekim, 2 veteriner sağlık teknikeri, 2büro personeli ve 12 yardımcı personel ile

haftanın 7 günü, 8:30 ila 24.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Sıcak Birer Yuvaya Sahip Olacaklar

Şile Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü’ne gelen tüm sokak hayvanlarının

tedavileri sonrasında sıcak birer yuvaya kavuşması için sosyal medya ve farklı

platformlarda hayvan sahiplendirme kampanyaları da yürütülüyor.

Sahiplendirilen hayvanlar aşı ve kimlik kartlarıyla vatandaşlara teslim edilirken,

sonrasındaki durumları da belirli aralıklarla kontrol ediliyor.