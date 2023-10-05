Şile Belediyesi’nden Sokak Hayvanları İçin Özel Operasyon Merkezi

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma gününde sevimli dostlar için en güzel hediye
olarak hizmete verecek olan operasyon merkezinde röntgen, laboratuar,
kısırlaştırma ünitelerin bulunduğu, kemik ve enfeksiyon tedavilerinin yapılacağı
yeni operasyon merkezinin açılışına Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı,Ak
Parti Şile İlçe Başkanı Erdoğan Akgül, Kamu Kurum Amirleri, Hayvan Severler
ve Davetliler katıldı.
İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner
BELEDİYE BAŞKANI İLHAN OCAKLI:CAN DOSTLARIMIZ İÇİN 4 MİLYON LİRALIK YATIRIM…
Açılış töreninde konuşan Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı göreve
geldiklerinde sokak hayvanlarıyla ilgili verilen sözlerin yerine getirildiğini ve
Şile Belediyesi öz kaynaklarıyla gerçekleşen ve yaklaşık 4 Milyon lira maliyeti
olan can dostlarımız, sokak hayvanlarımızın daha sağlıklı yaşam sürdürmeleri
için hazırlanan Operasyon merkezinin İlçemize, can dostlarımıza ve hayvan
severlerimize hayırlı olsun dedi.
Şile Belediyesi Veterinerlik yeni Operasyon Merkezi hakkında teknik bilgilerde
veren Belediye Başkanı İlhan Ocaklı “300 m2 kullanım alanına sahip kedi
bakım evi, hastalıkların tedavisi ve post operatif dönem bakımı için 6 ayrı kedi
bölümünü bünyemize kattık.
Ayrıca merkezimizde Ameliyathane, Yumuşak
doku ve basit tedavi odası, Muayenehane, Yavru ve anne kedi odası Otosentez
post operasyon odası , Viral ve bakteriyel hastalıklar odası bulunmakta. Son
teknolojiye sahip hastanelerde kullanılan bir üst modeli olmayan dijital röntgen
cihazıda merkezin bünyesinde hizmet verecek. Son teknoloji cihazlarla
donatılmış Osteosentez ve diğer operasyonlar için modern bir operasyon odası
kuruldu.
1 adet hemogram cihazı (kan sayım cihazı), 1 adet biyokimya cihazı
(kan analiz cihazı ) ,1 adet İdrar analiz cihazı ,1 adet son teknolojiye sahip
mikroorganizmaları ,parazit, akarları detaylı inceleyip hastalık teşhislerinde yol
gösteren teknolojik mikroskop ,1 adet yoğun bakım ünitesi daha dahil edilmiş
olup toplamda 3 yoğun bakım ünitesiyle veterinerlik hizmette kaliteyi artıracak.
Riskli sterilizasyondan vazgeçip daha teknolojik ve daha güvenilir olan otoklav
sterilizasyon cihazını bünyemize kattık ve Köpeklerin osteosentez
operasyonundan sonra post operatif bakımı için 10 köpeklik post operatif
ünitesini de bünyemize katıldı .Kediler için hasta ünitelerimizi 120’den 250
üniteye çıkartıldı. Kedilerimiz için 1 adet ev ortamı sağlayan kedi odasını da
yenilikçi biz hizmet olarak bugün kullanıma açıyoruz. Böylelikle
Hayvanlarımızın refahı için hastanelerde kullanılan 24 saat otomatik çalışan
sıcak soğuk hava akışını sağlayan sterilizasyon sistemini kurduk. Ayrıca
Ağva’da bir ek veterinerlik ve operasyon merkezimizi hizmete sunacağız”
diyerek konuşmasını sonlandırdı.
Konuşmaların ardından Şile Belediyesi
Veterinerlik Operasyon Merkezi açılış kurdelesi kesildi.
Haftanın 7 Günü Tam Hizmet
Sokak hayvanlarının her türlü bakım ve tedavilerinin uzman ellerde özenle
yapıldığı Şile Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü çatısı altında, 4 veteriner
hekim, 2 veteriner sağlık teknikeri, 2büro personeli ve 12 yardımcı personel ile
haftanın 7 günü, 8:30 ila 24.00 saatleri arasında hizmet veriyor.
Sıcak Birer Yuvaya Sahip Olacaklar
Şile Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü’ne gelen tüm sokak hayvanlarının
tedavileri sonrasında sıcak birer yuvaya kavuşması için sosyal medya ve farklı
platformlarda hayvan sahiplendirme kampanyaları da yürütülüyor.
Sahiplendirilen hayvanlar aşı ve kimlik kartlarıyla vatandaşlara teslim edilirken,
sonrasındaki durumları da belirli aralıklarla kontrol ediliyor.
Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)
Son Güncelleme: 05.10.2023 11:15