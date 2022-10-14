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Serbest Kürsü'de herkes konuşacak

İstanbul Gazeteciler Derneği 2022 Ekim ayı olağan yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, 5 Kasım tarihinde “Serbest Kürsü” isimli bir etkinliğin yapılmasına karar verildi. Herkese açık olacak etkinlikte Yeni Basın Yasası ve gazetecilik masaya yatırılacak

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Ekim 2022 Cuma 08:45
Serbest Kürsü'de herkes konuşacak
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İGD Başkanı Başkanı Mehmet Mert başkanlığında İGD Genel Merkezi'nde gerçekleşen toplantıya İGD Yönetim Kurulu Üyeleri; Mustafa Dolu, Hasan Hınıslı, Celal Karali, Hüseyin Çetiner, Müge Cesur Özmen ve Mehmet Remzi Tanış katıldı. Toplantıda özellikle bu günlerde TBMM'de görüşülen, kamuoyunda 'Sansür Yasası' diye gündeme getirilen internet haberciliği ve bazı basın kanunu üzerindeki 39 maddelik değişiklikler masaya yatırıldı. Toplantı sonrası bu konunun İstanbul Gazeteciler Derneği'nin Kaya Milenyum AVM'de bulunan Genel Merkez ofisinde, tüm dernek üyesi meslektaşların da katılacağı 'Serbest Kürsü' söyleşisinde tartışmaya açılacağı kararı alındı. 5 Kasım 2022 tarihinde Cumartesi günü saat 12.00-15.00 arası 'Serbest Kürsü'de söz alacak gazeteciler yeni yasal düzenleme ve gazetecilik mesleğine dair değerlendirmede bulunacak.

Ayrım yapılmayacak

İGD Genel Merkezi'nde bulunan konferans salonunda 'Serbest Kürsü' toplantıları adı altında gerek STK başkanları, kanaat önderleri, siyasi parti ayırt edilmeksizin tüm siyasi partilerin yöneticileri, iş insanları da zaman zaman davet edilerek gazetecilerin sorularını cevaplayacak. Öte yandan zaman zaman gazetecilik mesleğini ilgilendiren toplumsal olaylarda, etkinliklerde, eylemlerde İstanbul Gazeteciler Derneği Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği bir temsilci İGD adına o etkinlikte bulunarak gazetecilik adına meslektaşlarının hakkını savunacak. Bu kararların alındığı İGD Yönetim Kurulu Toplantısı 2022 yılı kasım ayı toplantısında bir araya gelmek üzere sona erdi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) 

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