Minikler ZeyÇo Oyun Atölyesi’yle Gelişiyor…

Zeytinburnu Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM)’nin kültürümüzde önemli bir yeri olan sokak oyunlarını 5 – 7 yaş grubundaki çocuklara tanıtmak, aynı zamanda zekâ ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlamak için yaz dönemlerinde devam ettirdiği “ZeyÇo Oyun Atölyesi”nde doyasıya eğlenen minikler, bol bol fiziksel aktivite ve zekâ jimnastiği yapma fırsatı buldular.

İstanbul Times Haber Merkezi -Hüseyin Çetiner

Nostaljik oyunların ağırlıklı olduğu atölye içerisinde; bilhassa yetişkinlerin kendi çocukluklarında oynadıkları oyunları çocukları ile de oynayabilmeleri için bir fırsat sunularak kuşaklararası kültür aktarımı sağlanırken, gerçek oyunlarla tanışan çocuklar zekâ ve fiziksel gelişimlerine de katkı sağlamış oldular.

ZeyÇo OYUN ATÖLYESİ’YLE ANNE VE ÇOCUKLAR EL ELE

AKDEM’in ZeyÇo Oyun Atölyesi, çocukların 5-7 yaş arası dönemini kapsayan aile ile birlikte çocuğa yönelik, 4 oturumu kapsayan bir eğitim programından oluşuyor. Program içerisinde çocukla geçirilen kaliteli zamanın önemi, oyunun önemi, çocuğun gelişim alanlarına olan olumlu destekleri, geçmişte oynanan, unutulmaya yüz tutmuş oyun çeşitlerinin anne çocuk birlikte oynadığı uygulamalar mevcut. ZeyÇo Oyun Atölyesi’nde; Sıcak-Soğuk, Deve-Cüce, Renkli İstop, Çatlak-Patlak, Seksek, Misket, Topaç, Aç Kapıyı Bezirgân Başı, Tilki-Tilki Saatin Kaç, Yağ Satarım Bal Satarım, Kulaktan Kulağa, Kutu Kutu Pense gibi nostaljik oyunlar anne ve çocuklarla birlikte oynanıyor.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)