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Mercedes-Benz’in 2 bin 500 Yıldızı Mezun Oldu

Mercedes-Benz, “EML’miz Geleceğin Yıldızı” projesiyle 28 şehirdeki 32 Endüstri Meslek Lisesine (EML) hem eğitim hem de istihdamda destek sunuyor. 2014’te başlayan proje kapsamında 3,5 milyon Euro’yu aşkın yatırımla EML’lerde açılan Mercedes-Benz Laboratuvarlarında (MBL) 2 bin 416 öğrenci eğitim alırken mezun olanların sayısı bin 994’e ulaştı. MBL’lerde eğitim alanların yüzde 63’ü istihdam edildi ve 165 öğrenci mezuniyetin ardından Mercedes-Benz bünyesinde iş başı yaptı. Programa katılan 38 kız öğrenciden 2’si Mercedes-Benz bünyesinde çalışmaya başladı. Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Şükrü Bekdikhan, projenin kadınların iş hayatına katılımını artırmak için katkı sağladığını söyledi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Eylül 2022 Çarşamba 12:23
Mercedes-Benz’in 2 bin 500 Yıldızı Mezun Oldu
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Mercedes-Benz Otomotiv, Mercedes-Benz Türk, Milli Eğitim Bakanlığı ile Mercedes-Benz Yetkili Bayi ve Servisleri iş birliğiyle hayata geçirilen, 2014ten bu yana yürütülen EMLmiz Geleceğin Yıldızı” projesi mesleki eğitim ve istihdamda Türkiyeye katma değer yaratmaya devam ediyor. Proje kapsamında Mercedes-Benz tarafından 28 şehirde eğitim veren 32 Endüstri Meslek Lisesinde (EML) Mercedes-Benz Laboratuvarları (MBL) hayata geçirildi. Her laboratuvara öğrencilerin üzerinde çalışması için Mercedes-Benz diagnostik cihazı, 3 binden fazla ölçü aleti, notebook, masaüstü bilgisayar, projeksiyon cihazı, 329 motor, şanzıman ve çeşitli modelleri ile güncel otomotiv teknolojisine uygun hazırlanmış eğitim materyalleri kazandırılırken Mercedes-Benz’in okullara toplam desteği 3,5 milyon Euro’yu geride bıraktı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

 

165 öğrenci Mercedes-Benz’de istihdam edildi

2014’ten bu yana MBL’lerde eğitim alan öğrenci sayısı 2 bin 416, mezun sayısı ise bin 994 oldu. MBL eğitiminin ardından öğrencilerin yüzde 63’ü istihdam fırsatına sahip oldu ve işe girenlerin yüze 67si de otomotiv sektörüne yöneldi. Bu öğrenciler arasından 165i ise Mercedes-Benzde iş başı yaparken programa katılan 38 kız öğrenciden 2si de şirket bünyesinde istihdam edildi.

“Öğrencilerin en iyi kariyer planını yapmalarına destek olacağız’’

Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Şükrü Bekdikhan, proje kapsamında gelecek yıldan itibaren atılacak yeni adımları anlattı. Bekdikhan, “Etki analizi çalışmamız sonrasında okullarımızda ve bayilerimizde alabileceğimiz temel aksiyonları değerlendirdik. Bu doğrultuda öğrencilerimizin laboratuvarlarda kullandıkları seçim kriter seti yaygınlaştırılmaya çalışılacak ve bayilerin de katılımıyla en iyi hale getirilmesi sağlanacak. Böylelikle öğrencilerin MBLden mezuniyetlerine dek devamlılığı sağlanmaya çalışılacak. Aynı şekilde CV hazırlama yetkinliğini artırma amacıyla öğrenci ve öğretmenlerimize eğitimler verilecek. Stajları boyunca öğrencilerimizin gelişimlerini de yakından takip ederek bayilerimizle beraber en iyi kariyer planını yapmaları sağlanacak” dedi.

“Kadınların üretim ve istihdama katılımını artırmaya tam destek”

Bekdikhan, sözlerinin devamında “EML’miz Geleceğin Yıldızı” projesinin kadınların iş gücüne katılımı için katma değer yarattığını dile getirdi. Mercedes-Benz olarak kadın istihdamını artırmaya destek olduklarını kaydeden Bekdikhan, “EML’miz Geleceğin Yıldızı projemiz, endüstri meslek liselerindeki gençlerimize nitelikli eğitimler sunarken mezuniyetlerinin ardından da istihdam olanakları yaratıyor. 8 yıldır yürüttüğümüz projemiz sayesinde gençlerimizin başta otomotiv olmak üzere çeşitli sektörlerde görev almalarından mutluluk duyuyoruz. Özellikle kız öğrencilerimizin programımıza katılarak meslek seçimlerinde Mercedes-Benz’in desteğini görmeleri ve iş hayatına atılmaları bizim için çok değerli. Projemiz ile kız öğrencilerin ailelerini bayilerde ağırlayacak kadınların sadece atölyede değil farklı departmanlarda da kariyer yolu çizebileceklerini anlatacağız. Mercedes-Benz olarak kuruluşumuzdan bugüne kadınların gerek toplumsal hayatta gerekse iş dünyasında etkili roller edinebilmelerine önem veriyoruz. Bu düşünceyle hayata geçirdiğimiz EMLmiz Geleceğin Yıldızı projemiz de kadınların genç yaşlardan itibaren üretim ve istihdama katılabilmelerini sağlayarak başarısını gösterdi dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )
 

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