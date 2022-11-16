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Meral Akşener’in Başdanışmanı Murat Çuhadar İYİ Parti’den istifa etti

Türkiye’nin Yaşam Koçu olarak bilinen ünlü sosyal çalışmacı Murat Çuhadar, İYİ Parti Lideri Meral Akşener’in Başdanışmanlığından istifa etti. Yaptığı yazılı açıklama ile istifasını duyuran Çuhadar, parti ile politik fikir ayrılıklarından ötürü istifa ettiğini açıklayarak Genel Başkan Meral Akşener’e teşekkür etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Kasım 2022 Çarşamba 16:11
Meral Akşener’in Başdanışmanı Murat Çuhadar İYİ Parti’den istifa etti
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ÇUHADAR, TÜRKİYE’NİN YÜZYILI PLATFORMUNU KURARAK BAŞKANLIĞINI ÜSTLENDİ

Uzun yıllardan beri AK Parti’ye verdiği destekler ile tanınan başarılı sosyal çalışmacı Murat Çuhadar, kısa bir süre önce getirildiği İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanlığı görevinden istifa ederek Türkiye’nin Yüzyılı Platformu’nu kurarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek kararı aldı. Yurt genelinde on binlerce üyesi olan Yaşama Dokunanlar Platformu’nun da başkanlığını sürdüren Çuhadar, 2023 seçimlerinde Türkiye’nin Yüzyılı Platformuyla şehir şehir dolaşarak Ak Parti ve Erdoğan’a destek çalışmalarını başlatacak.

AK PARTİ SEÇMENİ VE TEŞKİLATLAR BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI

Yıllardır ulusal basında yorumculuk ve program yapan Murat Çuhadar, aldığı bu karar ile AK Parti seçmeni tarafından çok büyük sevinçle karşılandı.

Seçmen tarafından tanınan ve yüksek sempati duyulan Türkiye’nin Yaşam Koçu Murat Çuhadar, yurt genelinde gerçekleştirdiği ulusal projeler ve eğitim faaliyetleri ile tanınmakta.

Yaşam Koçluğu konusunda uluslararası ödülleri ve birçok ünlünün koçluğunu yapan Çuhadar, 15 Temmuz hain darbe girişimi sürecinde de yurt genelinde önemli organizasyonları yönetmişti.

Güneydoğu konusunda uzman olan Murat Çuhadar’ın Başkanlığını üstlendiği platformda izleyeceği yol haritasını önümüzdeki günlerde açıklayacağını bildirdi. www.turkiyeninyuzyili.com.tr isimli internet sitesini de önümüzdeki günlerde faaliyete geçirecek olan Çuhadar, özellikle kendi kurduğu Youtube tv de Türkiye’nin Yüzyılı isimli programlara başlayacak. Türkiye’nin Yaşam Koçu isimli Youtube kanalında hafta içi hergün canlı yayınlar gerçekleştirilecek.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) 

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