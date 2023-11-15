Memleket Partisi İstanbul İl Başkanlığında Anlamlı Bir Ziyaret

Memleket Partisi İstanbul il Başkanlığı Merkezi Cağaloğlu'nda Bulunan Türkiye Gazeteciler Cemiyetine ziyarette bulundu

Bir çok gazetecinin tutuklanması ve haklarında dava açıldığı bir süreçte Memleket Partisi İstanbul başkanı Doğanay Köse, il başkan Vekili Ahmet Ekin, il sekreteri Başak Erünsal ve basın ve halkla ilişkilerden sorumlu il başkan yardımcısı Cigdem Eriş katıldı.

Memleket Partisi heyetini Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu adına Başkan Turgay Olcayto ve Genel Sekreter Sibel Güneş konuk etti.

Ziyaret sırasında basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunnuldu.

Ziyaret Fotoğraf çekimi ile son buldu.