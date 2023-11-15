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Memleket Partisi İstanbul İl Başkanlığında Anlamlı Bir Ziyaret

Kısa bir süre önce Memleket Partisi İstanbul İl Başkalığına atanan Doğanay Köse ve yönetimi önemli çalışmalara imza atıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Kasım 2023 Çarşamba 16:30
Memleket Partisi İstanbul İl Başkanlığında Anlamlı Bir Ziyaret
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Memleket Partisi İstanbul il Başkanlığı Merkezi Cağaloğlu'nda Bulunan Türkiye Gazeteciler Cemiyetine ziyarette bulundu

Bir çok gazetecinin tutuklanması ve haklarında dava açıldığı bir süreçte Memleket Partisi İstanbul başkanı Doğanay Köse, il başkan Vekili Ahmet Ekin, il sekreteri Başak Erünsal ve basın ve halkla ilişkilerden sorumlu il başkan yardımcısı Cigdem Eriş katıldı.

Memleket Partisi heyetini Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu adına Başkan Turgay Olcayto ve Genel Sekreter Sibel Güneş konuk etti.

Ziyaret sırasında basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunnuldu.

Ziyaret Fotoğraf çekimi ile son buldu.
Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) 


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