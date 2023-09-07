Marmaris'teki Hizmet Binasında Örnek Uygulama

Üstelik yılın en sıcak ayında yüzde 43 oranında…

Ne kışlar bildiğimiz kış ne de yazlar tanıdığımız o yaz... İklim değişti, değişiyor. Küresel ısınma ile mücadele yolları tartışılırken, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Dalmaçyalı bir işbirliği gerçekleştirdi. Dalmaçyalı, Belediye’nin Marmaris’teki Armutalan Hizmet Binası’na önce ısı yalıtımı yaptı. Ardından her ay düzenli olarak binanın enerji performansını ölçtü. Kış aylarında yüzde 50’nin üzerinde tasarruf sağlandığının görüldüğü sonuçlarda, yaz verileri de çarpıcı.

İstanbul Times Haber Merkezi -Hüseyin Çetiner

YILIN EN SICAK AYINDA YÜZDE 43 TASARRUF

Türkiye’nin en çok ziyaret edilen turizm bölgelerinden Marmaris’teki Armutalan Hizmet Binası’nın, sıcaklığın rekor üstüne rekor tazelediği Temmuz ayı verileri, binanın ısı yalıtımsız olduğu yılla karşılaştırıldı. Binanın yalıtımsız olduğu Temmuz ayında, 4 Bin 966 kWh elektrik tüketilerek 13.103 TL’lik klima harcaması yapılırken, binanın yalıtımlı olduğu aynı ayda bu harcama 2 Bin 824 kWh ile 8.290 TL oldu. Yükselen sıcaklık dereceleri ve enerji maliyetlerindeki yüzde 11’lik artışa rağmen, binanın elektrik faturası yaklaşık 5 Bin TL azaldı.

Enerji tüketiminde yüzde 43 oranında gerçekleşen bu düşüş, ısı yalıtım teknolojisinin genellikle kış aylarında tasarruf sağladığı ön planda olsa da, yaz aylarında da enerji verimliliğine katkısının büyüklüğünü gösterdi. Bu katkı, küresel iklim değişikliği ve her yıl artacak sıcaklıklar ile daha da önemli olacak.

MALİYETLERİ DÜŞÜRÜYOR

Armutalan hizmet binasının elde ettiği tasarrufun herkes için büyük bir örnek olduğunu söyleyen Dalmaçyalı İleri Isı Yalıtım sistemleri Genel Müdürü Tayfun Küçükoğlu, “2003 yılında binaların yüzde 98’inde ısı yalıtımı bulunmuyordu. Şu anda bu oran yüzde 70’lere kadar azaldı. Ancak bu oranın daha da düşmesi şart. Şart diyorum çünkü, ısı yalıtımının, hem çevresel hem de ekonomik faydaları görmezden gelinemeyecek kadar büyük. Küresel ısınma nedeni ile artık termometreler o kadar yüksek dereceleri görüyor ki, yazın serinlemek için ödenen faturalar, kışın ısınmak için ödenen faturalarla yarışıyor. Bu durum yaşadığımız, çalıştığımız binalarda bizi etkilediği gibi, turizm bölgelerindeki konaklama tesisleri nedeniyle turizmcileri de etkiliyor... Zira onların en yüksek maliyet kalemlerinden biri, iç ortamın soğutulması. Enerji maliyetlerindeki artış nedeniyle, turizm sektörünün giderleri arttı. Fakat, doğru ısı yalıtımı ile Marmaris’teki Armutalan Hizmet Binası’nda da gördüğümüz gibi bu gideri düşürmek mümkün. Isı yalıtımı, iç ortamın ısı derecesini uzun süre koruduğu için, özellikle klimaların çalışma yoğunluğunu ve dolayısıyla da elektrik enerjisi tüketimini azaltıyor. Yapılan bu yatırım, konutlarda da, otellerde de, yaklaşık 3-5 yıl gibi kısa bir süre içinde amorti ediliyor.” sözleri ile ısı yalıtımının yazlık bölgelerde de maliyetleri düşürdüğüne dikkat çekti.

ISI YALITIMI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM

Isı yalıtım teknolojisi, yaz-kış ekonomik tasarrufun yanı sıra, sera gazı salımında da önemli bir düşüş sağlıyor. Nitekim, Armutalan Hizmet Binası’nın karbon salımı, ısı yalıtımının ardından 1,60 ton düşüş gösterdi. Bir turizm şehri olduklarını ve tüm kamu ve özel işletmelere örnek olmak istediklerini söyleyen, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, “Son yıllarda ortaya çıkan en önemli konulardan biri de enerji kaynaklarının verimli kullanılması konusudur. Baktığımızda, biz Muğla olarak çok önemli turizm bölgelerine ve dolayısıyla yüksek yatak kapasitesine sahibiz. Antalya ve İstanbul’un ardından en yüksek yatak kapasitesi olan şehiriz. Bu bağlamda birçok yerli ve yabancı turisti ağırlıyoruz. Tabi ki burada misafirlerin konaklamasında ve turizmin gelişmesinde hizmet kalitesi çok önemli. Özellikle turizm tesislerinin soğutulması ve bunun muhafaza edilmesi konusunda çok büyük enerji tüketimi yapılıyor. Bu enerji tüketimi de maliyetlere yansıyarak tatilin daha yüksek bedellere ulaşmasına neden oluyor. Ayrıca yüksek enerji harcamak karbon salımı noktasında da doğaya zarar veriyor. Bu kapsamda enerji tasarrufu hem doğamızın korunması hem turizmin sürdürülebilirliği hem de turizm bölgelerimizdeki maliyetlerin düşmesi konusunda çok önemli. Biz, ısı yalıtımı konusunda uygulanan bu projenin, yaygınlaşarak devam etmesini diliyor, projeyi ülkemiz için önemli bir örnek olarak görüyoruz.” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)