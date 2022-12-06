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Maltepe Belediyesi 5 Ayda 5 Bin Giysi Dağıttı.

“Açık Dolap” mahalleleri geziyor

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Aralık 2022 Salı 11:42
Maltepe Belediyesi 5 Ayda 5 Bin Giysi Dağıttı.
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Yaptığı çalışmalarla gönül köprüsü oluşturmaya çalışan ve her hanenin derdine ortak olan Maltepe Belediyesi 5 ay önce başlattığı “Açık Dolap” projesiyle yüzlerce kişiye ulaştı. İlçenin mahallelerinde dolaşan gezici araçlarla ihtiyaç sahibi ailelere kıyafet yardımında bulunuldu.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Ülke genelinde hissedilen ekonomik krizin etkilerini asgari düzeye indirmeye çalışan Maltepe Belediyesi, yıllardır sürdürdüğü ve onlarca vatandaşın derdine derman olan “Giysi Mağazası” hizmetini gezici tırlarla mahallelilerin ayağına götürdü. “Açık Dolap” adı verilen ve 5 aydır sürdürülen dağıtım hizmetiyle 5 bin parça giysi, bin ihtiyaç sahibi vatandaşa ulaştırıldı. 2022’nin Temmuz ayında başlayan “Açık Dolap” hizmetiyle ilçenin mahallelerine gidilerek ihtiyaç sahiplerine yazlık ve kışlık giysiyle birlikte çeşitli ihtiyaç malzemeleri verildi.

Girne ve İdealtepe mahallelerinde hizmetlerini sürdüren giysi mağazalarıyla da 2022’nin ilk 11 ayında 609 hayırsever tarafından mağaza bağışlanan giysilerle 700 haneden 895 ihtiyaç sahibi vatandaşın derdine ortak olundu.

İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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