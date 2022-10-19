Konyalı Hacı Veyiszade Camii’nin temel atma töreni yapıldı.

Törene; Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Zeytinburnu Kaymakamı Ercan Turan, Emniyet Müdürü Mustafa Çimen Hayırsever, Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Yeşilyurt, Zeytinburnu Müftüsü Mehmet Münip Şallıoğlu, Ak Parti İlçe Başkanı Selami Delibalta, MHP Zeytinburnu İlçe Başkanı Habip Kapıcıoğlu ve Belediye Meclis Üyeleri katıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner





BAŞKAN ARISOY: “20 YILDA HIZLA BÜYÜYEN MALTEPE MAHALLEMİZE YENİ KAMU ALANLARI KAZANDIRDIK”

Mehmet Erdoğan’ın Kuran tilavetiyle başlayan temel atma töreninde söz alan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Bundan 20 yıl önce Maltepe Mahallemizde, yani burada sadece PTT’ye ait lojmanda kalan hemşehrilerimiz vardı. Maltepe Mahallemizin 400 kadar seçmeni olurdu. Burası bir sanayi mahallesi olarak hizmet veriyordu. Hepimizin bildiği üzere geçtiğimiz 20 yılda buralar dönüşüp gelişmeye başladı ve bugünlere geldi. Şu anda bu bölgede 3 bine yakın konut bulunuyor. Bu da bölgemizde kamu ihtiyaçlarının çeşitlenmesi, artması demektir. Önce bu bölgeye okullarımız, ardından Semt Konağı, Aile Sağlı Merkezimiz, Bilgi ve İzci Evimiz geldi. Şimdi de camimizi inşa ediyoruz. Mahallemizde sadece Ülker Camiimiz var, o da yeterli olmuyor maalesef. Camiimizin projesini Zeytinburnu Belediyesi olarak biz üstlendik. Ayrıca camiinin yapımı konusunda desteklerini esirgemeyen hayırsever hemşehrimiz Mustafa Çimen’e çok teşekkür ediyoruz.” dedi.

Başkan Arısoy’un konuşmasının ardın dualar eşliğinde Konyalı Hacı Veyiszade Camii’nin temel atma işlemi gerçekleşti.