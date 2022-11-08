Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iftirasına sert cevap: Uyuşturucu kullananlar ancak böyle konuşur

Türkiye’nin Uyuşturucu ile mücadelesinden habersiz bir Ana muhalefet lideri o koltuktan istifa etmelidir.

Devleti yönetmeye aday kişilerin, uyuşturucu kullanan bireyler gibi ne söylediğini bilmemesinin kaygı verici olduğunun altını çizen Araştırmacı Yazar Dr. Hüseyin Demir, Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘’cari açığı uyuşturucu ticareti ile kapatacaklar’’ sözlerinin uyuşturucu ile mücadelede, gece gündüz demeden büyük bir gayret ortaya koyan güvenlik güçlerimize hakaret olduğu gibi uyuşturucu ile topyekûn mücadeleyi sabote etmeye yönelik, kendini bilmez bir davranıştan öte değildir.

Bir genel başkanın, son yıllarda uyuşturucu ile mücadele de dünya düzeyinde en başarılı ülke Türkiye olduğundan habersiz, yakalanan uyuşturucu madde miktarında Avrupa geneli en çok uyuşturucu madde yakalayan ülkenin Türkiye olduğundan habersiz, sokak satıcılarına her gün yüzlerce operasyon yapıldığından habersiz, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaşanan ölüm oranlarında son yıllarda yaşanan düşüşten habersiz ve güvenlik güçlerimizin daha nice başarılardan habersiz olması düşünülemez. Eğer bu mücadeleden habersiz ise o koltukta oturmamalı, yok haberi var yine de güvenlik güçlerimizin mücadelesine iftira atmaya yelteniyorsa yine o koltukta oturmamalı, bunun aksi tıpkı uyuşturucu kullanan, kendinde olmayan bireylerin sözleri gibi ne dediğini bilmeyen bir açıklamadan öte olmayacağı için yine o koltukta oturmamalıdır.’ dedi.

‘Ana muhalefetin başındaki zat, tüm güvenlik güçlerimizden, bakanlarımızdan özür dilemelidir.’

Ana muhalefetin başındaki zatın, uyuşturucu ile mücadeleye destek verme niyeti varsa, güvenlik güçlerimizin topyekûn mücadelesine, hükümete ve ilgili bakanlıklara iftira atmak yerine, öncelikle kendilerine yakın olan belediyeleri bir çek etmesi ve uyuşturucu ile mücadelede etkin rol almalarını sağlaması, isabetli olacağının altını çizen Araştırmacı Yazar Dr. Hüseyin Demir, ‘Öncelikle, ana muhalefetin başındaki zat, tüm güvenlik güçlerimizden ve bakanlarımızdan özür dilemelidir. Uyuşturucu meselesi sadece Türkiye’nin değil dünyanın en büyük sorunları arasında yer almaktadır. Uyuşturucu ile mücadele, topyekûn mücadeleyi gerektirmektedir.

Güvenlik güçlerimiz, büyük bir gayret ile gece gündüz elinden geleni yaptığını zaten görüyoruz. Uyuşturucu ile mücadele sadece güvenlik birimlerinin çözebileceği sorun değildir. Tüm vatandaşlarımızın, kurumlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın, belediyelerimizin velhasıl herkesin bir ucundan tutarak mücadeleyi başarıya götürmesi gereken bir konudur. Özellikle belediyelere uyuşturucu ile mücadelede çok büyük görevler düşmektedir.

Özellikle mahalle bazlı atık su analizi sistemi kurarak, uyuşturucunun yoğun kullanıldığı alanların tespiti açısından belediyelere büyük görevler düşmektedir. Gelin görün ki muhalefetin 30 yıldan bu yana yönetiminde yer alan bazı büyükşehirlerde bile 2 yıl önceye kadar kanalizasyon bile yoktu. Ayrıca uyuşturucu ile mücadelede farkındalık oluşturacak, bağımlıların tedavisine yardımcı olacak bir sosyal sorumluluk projesi dahi başlatmamaları çok manidardır. Ana muhalefetin başındaki zatın, yaptığı açıklama ve geçmişten bugüne uyuşturucu ile mücadele konusunda hiçbir pozitif katkı sunan, eylem ve hareketleri olmaması partililerince sorgulanması gereken bir konudur. ’dedi.

‘Kılıçdaroğlu’na çağrıda bulunan yazar Demir, Belediyelerinize talimat verin, Uyuşturucu ile mücadelede etkin rol alsınlar.’

Kılıçdaroğlu’na çağrıda bulunan Araştırmacı Yazar Dr. Hüseyin Demir, ‘Bu ülke hepimizin, bu ülkenin tek bir evladının dahi uyuşturucu illetinden heba olmaması için herkes gibi ana muhalefetin başındaki zatında, iftira atmak yerine, uyuşturucu ile mücadeleye destek verecek davranışlar sergilemesi gerekir. Buradan bir vatandaş olarak çağrı yapıyorum, belediyelerinize talimat verin uyuşturucu ile mücadeleye etkin olarak destek versinler.

Cenaze araçlarını, çöp araçlarını ve diğer resmi araçlarının uyuşturucu dağıtımında yer almaması için daha dikkatli olsunlar. Atık sularda uyuşturucu analizi yapan sistemleri kursunlar. Metruk binaların uyuşturucu yuvasına dönmemesi için gerekli önlemleri alsınlar. Uyuşturucu bağımlılarının bağımlılıktan kurtulmaları için gerekli destekleri versinler. Bu çağrım tüm evlatlarımız içindir ve ana muhalefetin başındaki zat, eğer samimi ise bu çağrıma kulak vermelidir. ’dedi.