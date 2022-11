Kenan Onuk Atletizm Pistine Sporculardan Tam Not

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 2022’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda açtığı Maltepe Kenan Onuk Atletizm Pisti, ilk uluslararası düzeydeki atletizm pisti olarak yapıldı. Burhan Felek Atletizm Stadı ve Atatürk Olimpiyat Stadı’nın ardından üçüncü açık uluslararası atletizm tesisi olarak İstanbul’a kazandırılan tesis, yeşil alan ve sportif bölümlerle birlikte kıyıdaki diğer rekreasyon alanlarıyla bütünlük oluşturacak şekilde yapıldı.

TAM DONANIMLI

980 kişilik seyirci, 110 kişilik protokol ve 31 kişilik basın olmak üzere toplam 1.121 kişi kapasiteli tribüne sahip olan tesiste 6 idari ofis, 5 soyunma odası, 2 hakem odası, masaj odası, kondisyon odası, sağlık odası, doping kontrol odası, ödül töreni bekleme alanı, 2 dinlenme odası ve depo alanları bulunuyor. 8 kulvarlı atletizm parkurunun bulunduğu tesiste 100 metre start alanı, çekiç ve disk atma kafesi, uzun ve üç adım atlama alanı, sırıkla yüksek atlama alanı, yüksek atlama alanı, cirit atma alanı ve gülle atma alanı yer alıyor.

ATLETİZMİN BİRÇOK BRANŞINDA HİZMET VERİYOR

İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Spor İstanbul iş birliğinde hizmet veren tesis İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımı ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda açıldı. Uzun atlama; gülle, disk, çekiç ve cirit atma; yüksek atlama, sırıkla yüksek atlama ile uzun ve kısa mesafe koşuları, üç adım atlama, engelli koşu ve su engeli koşusu branşlarında hizmet veriyor.

“İHTİYACIMIZ OLAN HER ŞEY VAR”

İBB Maltepe Kenan Onuk Atletizm Pistinin sunduğu olanaklardan sporcular ve antrenörler de oldukça memnun. Tüm hafta boyunca tesisi kullanan sporculardan Talha Turtaş ihtiyaç duydukları her şeyi İBB’nin atletizm pistinde bulabildiklerini söyledi. İBB Spor Kulübünün sporcusu olan Turtaş haftada altı gün antrenman yaptıkları pist ile ilgili olarak, “Burada haftada 6 gün ve ortalama 2 saat antrenman yapıyoruz… Buranın açılması bizim için çok iyi oldu, zemin yumuşak, düzenli bir çalışma alanı var, atlayabileceğimiz iki farklı kum alanı ve her şey var” ifadelerini kullandı.

SONUNDA KAVUŞTUK

Tesiste çalışmalarını sürdüren sporculardan Hasan Arif Yeşilbaş da “Hiç spor yapmayan birisi bile burayı gördüğünde spor yapmak ister. Ben de ilk gördüğümde şükür ettim. Sonunda güzel, estetik, yurt dışındakiler gibi bir sahaya kavuştuk ve burayı çok beğendim” dedi.

Kısa mesafe koşucusu olan Abdullah Öncül ise düşüncelerini, “Ben daha önce çeşitli sebeplerden dolayı sporu bırakmayı düşündüm. Ama burayı görmek ve burada çalışmak beni hem rahatlatıyor, hem sevindiriyor, hem de spor yapmaya daha çok teşvik ediyor. Hatta spora yeniden dönmemin sebeplerinden birisi bu saha oldu. Çünkü çevre ve sunulan imkanlar bir sporcuyu çok etkiliyor” cümleleriyle paylaştı.

OLİMPİYAT HAZIRLIKLARI İÇİN UYGUN

Pistin Avrupa standartlarında bir tesis olduğuna dikkat çeken antrenör Mikail Yalçın, “Atletizmin tüm sporların temeli. Hangi sporu yaparsanız yapın atletizmden geçmek zorundasınız, burası da öğrencilerimize iyi bir spor alt yapısı oluşturuyor. Bu anlamda bu pistin muazzam bir spor ortamı olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

İSTANBULLULARIN HİZMETİNDE

İBB Maltepe Kenan Onuk Atletizm Pistinde lisanslı sporcuların yanı sıra çocukların sporla tanışmalarına aracılık eden İBB Spor Okulları etkinlikleri de düzenleniyor. Tesiste haftanın iki günü düzenlenen spor okullarında geleceğin olimpiyat şampiyonlarına atletizm eğitimleri veriliyor. Özel atletizm yarışları için kulüplere ve eğitim kurumlarına da tahsis edilebilen tesisten çevre halkı da yararlanabiliyor. Tesiste her gün uzman eğitmenler eşliğinde egzersiz programları düzenleniyor. Halkın yoğun katılımı ile düzenlenen etkinlikler her sabah 06.30 – 10.00 ve 19.00 – 23.00 saatleri arasında yapılıyor. Her ay 1.000’in üzerinde sporcuya ev sahipliği yapan tesis geçtiğimiz ay 3.687 seans ile sporculara ve İstanbul halkına hizmet verdi.