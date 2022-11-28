Kadıköy’de Potlaç Yılbaşı Festivali Başladı.

Kadıköy Belediyesi’nin kadınlar arasındaki dayanışma ve üretim ağını güçlendirmek üzere kurduğu ve daha sonra kooperatife dönüşen kadın emeği projesi “Potlaç”ın yılbaşı festivali başladı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

30 Aralık’a kadar sürecek ve her gün 11.00 ile 19.00 saatleri arasında açık olacak festivalde kadınların yılbaşına yönelik tasarladıkları el emeği keçe, ahşap, resim, seramik, takı, amigurumi, bez bebek, miyuki, kanaviçe, cam gibi birbirinden renkli hediyelik ürünler görücüye çıkıyor.

Yılbaşında sevdiklerine özel hediye vermek isteyenler, birbirinden farklı seçenekleri görmek için Feneryolu’ndaki Potlaç Yılbaşı stantlarını ziyaret edebilir.

İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )