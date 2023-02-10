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İş İnsanı Zeki Arnak ve Oğlu Berk Depremzedelerin Yanında
İş İnsanı Zeki Arnak ve...

İş İnsanı Zeki Arnak ve Oğlu Berk Depremzedelerin Yanında

Uluslararası çalışan iş insanı Zeki Arnak Oğlu Berk ile beraber Depremin en çok vurduğu il olan Hatay’a AFAD’ın verdiği listeye uygun olarak 2 tır dolusu yaşam malzemesini göndermenin mutluluğunu yaşıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Şubat 2023 Cuma 16:33
İş İnsanı Zeki Arnak ve Oğlu Berk Depremzedelerin Yanında
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ZEKİ ARNAK AMACININ HAYIRDA YARIŞIN MAKSADI İLE BU BEYANATINI VERDĞİNİ SÖYLEDİ

İş İnsanı Zeki Arnak daha önce İstanbul Times Gazetesinde staj yapan Oğlu Berk ile beraber 2 tır dolusu yaşam malzemesini Hatay’a gönderdiklerini duyurmasının amacının diğer iş insanlarını teşvik etmek olduğunu vurguladı.

İş İnsanı Zeki Arnak gazeteci yazar Hüseyin Çetiner’e şunları söyledi ” Ülkemizin onlarca ili son yüzyılın en ağır hasarlı depremini yaşadı. Hepinizin bildiği üzere 9 saat ara ile şiddeti birbirine çok yakın olan iki deprem yaşadığımızı,depremde en büyük can ve mal kaybının Hatay’da yaşandığını devlet büyüklerimizden öğrendik.

Bizde oğlum Berk ile yaptığımız istişareler sonucu iki tır dolusu temel yaşam ürünlerimizi bu ilimize gönderme kararı aldık. Rabbim beterinden ülkemizi korusun” dedi

Kaynak:İstabul Times Haber Ajansı (İTHA)

https://www.youtube.com/shorts/TgIEKrNmh2Y
Son Güncelleme: 10.02.2023 17:04
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