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İkitelli OSB’den, Pandemiye Rağmen Sanayiciye Büyük Destek

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi,  bölgedeki elektrik kullanıcılarının (abonelerin) son tedarikçisi olarak elektrik enerjisi ihtiyacını Serbest Elektrik piyasasından satın alarak karşılamaktadır. Bölgemiz ile İstanbul çevresindeki görevli tedarik şirketlerinin uyguladığı birim fiyatlara göre 2020 yılının ilk 8 ayında sanayicimize toplamda 10.834.240 TL tasarruf sağlanmıştır.

Sevcan ÇOBAN
Sevcan ÇOBAN
29 Eylül 2020 Salı 11:12
İkitelli OSB’den, Pandemiye Rağmen Sanayiciye Büyük Destek
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Konuya ilişkin İkitelli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut M AYDIN şu açıklamalarda bulundu; “Biz İkitelli Organize Sanayi Bölgesi yönetimi olarak pandemi sürecinden önce olduğu gibi pandemi sürecinde de üreticimizin ve sanayicimizin ihtiyaçlarını ve üretimlerini önemsedik ve önemli çalışmalar yürüttük.

Ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan Covid 19 nedeniyle üreticilerimizi ve sanayicilerimizi korumak temel ilkemiz olmuştur. Bu nedenle yüksek gerilim sanayi abonelerinde %21.7, yüksek gerilim sanayi harici abonelerde %32.3, alçak gerilim sanayi abonelerinde %26.5,  alçak gerilim sanayi harici abonelerde %34.1  daha ucuza elektrik tedarik edilmiş ve sanayicimize sunulmuştur. Enerji, maliyet kalemleri içerisinde sanayicimiz için yüksek düzeyde önem arz ettiğinden, onların bu konudaki yükünü hafifletmek en asli sorumluluğumuz altındadır. Biz sanayicimizin her zaman yanında olduk olmaya da devam edeceğiz. Ayrıca şunu da belirtmek isterim ki; bölgemizde pandemi ile ilgili olarak tedbirlerimiz sıkı bir şekilde devam etmektedir.”

Son Güncelleme: 29.09.2020 11:17
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