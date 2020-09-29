İkitelli OSB’den, Pandemiye Rağmen Sanayiciye Büyük Destek

Konuya ilişkin İkitelli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut M AYDIN şu açıklamalarda bulundu; “Biz İkitelli Organize Sanayi Bölgesi yönetimi olarak pandemi sürecinden önce olduğu gibi pandemi sürecinde de üreticimizin ve sanayicimizin ihtiyaçlarını ve üretimlerini önemsedik ve önemli çalışmalar yürüttük.

Ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan Covid 19 nedeniyle üreticilerimizi ve sanayicilerimizi korumak temel ilkemiz olmuştur. Bu nedenle yüksek gerilim sanayi abonelerinde %21.7, yüksek gerilim sanayi harici abonelerde %32.3, alçak gerilim sanayi abonelerinde %26.5, alçak gerilim sanayi harici abonelerde %34.1 daha ucuza elektrik tedarik edilmiş ve sanayicimize sunulmuştur. Enerji, maliyet kalemleri içerisinde sanayicimiz için yüksek düzeyde önem arz ettiğinden, onların bu konudaki yükünü hafifletmek en asli sorumluluğumuz altındadır. Biz sanayicimizin her zaman yanında olduk olmaya da devam edeceğiz. Ayrıca şunu da belirtmek isterim ki; bölgemizde pandemi ile ilgili olarak tedbirlerimiz sıkı bir şekilde devam etmektedir.”