İbrahim Murat Gündüz mütevaziliği ve yardımseverliği ile etkiledi

Sports tv’de yayınlanan organizasyonda ünlü sunucu ve ödül gecesinin mimarı Tarık Sayın ile İbrahim Murat Gündüz arasında Röportaj sırasında İbrahim Murat Gündüz’ün “nerede yardıma ihtiyacı olan sporcu varsa biz ona yardım eli uzatmak zorundayız” diyerek koşulsuz yardımcı olmaktan çekinmeyeceğini belirtmesi, tanınmış iş adamının spor ve sporcu için yaptığı işlerin devamının da geleceği konusundaki istekliliğini sözleri ve duyguları ile göstermesi izleyicilerin ve sporseverlerin adeta kalplerini fethetti.

Sporsever iş insanı ödül gecesinde yapılan röportajda yardıma ihtiyacı olanın kim olduğunun kendisi için herhangi bir önemi olmadığını mühim olanın kişinin yardıma ihtiyacı olması demesi salonda herkesin duygulu anlar yaşamasına sevep oldu.. İş dünyasındaki çevresi ile güzel işlere imza atan İbrahim Murat Gündüz ödül töreninde de dostları ile birlikte görüntülendi.