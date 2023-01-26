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İbrahim Murat Gündüz mütevaziliği ve yardımseverliği ile etkiledi

14 Ocak 2023 tarihinde İstanbul Ataşehir Mustafa Saffet kültür Merkezinde Ataşehir Belediyesinin katkıları ile Türkiye’de ilk defa düzenlenen “Golden Gloves Awards” ödül organizasyonu gecesinin ana sponsoru ve Yılın Spor Elçisi sıfatı ile geceye katılan İbrahim Murat Gündüz ödülünü Tarık Sayın’ın elinden alırken ünlü sunucu ile arasında pozitif ve duygulu anlar yaşandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
26 Ocak 2023 Perşembe 11:25
İbrahim Murat Gündüz mütevaziliği ve yardımseverliği ile etkiledi
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Sports tv’de yayınlanan organizasyonda ünlü sunucu ve ödül gecesinin mimarı Tarık Sayın ile İbrahim Murat Gündüz arasında Röportaj sırasında İbrahim Murat Gündüz’ün “nerede yardıma ihtiyacı olan sporcu varsa biz ona yardım eli uzatmak zorundayız” diyerek koşulsuz yardımcı olmaktan çekinmeyeceğini belirtmesi, tanınmış iş adamının spor ve sporcu için yaptığı işlerin devamının da geleceği konusundaki istekliliğini sözleri ve duyguları ile göstermesi izleyicilerin ve sporseverlerin adeta kalplerini fethetti.

Sporsever iş insanı ödül gecesinde yapılan röportajda yardıma ihtiyacı olanın kim olduğunun kendisi için herhangi bir önemi olmadığını mühim olanın kişinin yardıma ihtiyacı olması demesi salonda herkesin duygulu anlar yaşamasına sevep oldu.. İş dünyasındaki çevresi ile güzel işlere imza atan İbrahim Murat Gündüz ödül töreninde de dostları ile birlikte görüntülendi.

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