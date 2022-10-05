İBB’den Bir ‘İlk’ Daha: Ders Atölyeleri

Kreşlerle okul öncesi eğitime, dağıtılan burslarla ve hizmete alınan yurtlarla üniversite öğrencilerinin geçinme, barınma sorununa tarihinde ilk kez katkı sunmaya başlayan İBB, yeni bir ilke daha imza attı. 9 farklı ilçede, toplam 11 “Ders Atölyesi”ni birden hizmete açan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Eğitimin her alanına dokunmakla yükümlüyüz, demiştik. Bu adımları atmaya devam edeceğiz. Daha üst seviyede adaletsizliğe, eşitsizliğe dönük ortamları tamir etmeye, tedavi etmeye büyük bir gayret göstereceğiz” dedi. Ortaokul ve lise son sınıf öğrencilerinin LGS’ye ve YKS’ye hazırlanmalarına katkı sağlamak amacıyla hizmete alınan atölyelerde 1392 öğrenci yüz yüze, 5000 öğrenci de çevrimiçi eğitim görecek.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner





PENDİK / İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kurum tarihi için ilk olan kreşler, yurtlar ve üniversite öğrencilerine sağlanan eğitim katkı payından sonra, yeni bir ilke daha imza attı. İBB, 9 farklı ilçede toplam 11 “Ders Atölyesi”ni hizmete açtı. Ortaokul ve lise son sınıf öğrencilerinin LGS’ye ve YKS’ye hazırlanmalarına katkı sağlamak amacıyla hizmete alınan atölyelerin açılışı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından gerçekleştirildi. İmamoğlu, İBB Pendik Ders Atölyesi’nde yapılan açılış öncesinde, atölyelerden yararlanacak öğrenciler, öğretmenler ve velilere yönelik bir konuşma yaptı.

“EĞİTİMİN HER ALANINA DOKUNMAKLA YÜKÜMLÜYÜZ”

“İstanbul'da bir eğitim seferberliği başlatmak zorundayız demiştik 3,5 yıl önce” hatırlatmasını yapan İmamoğlu, şunları söyledi:

“Eğitimin her alanına dokunmakla yükümlüyüz, demiştik. Belediyelerin eğitim alanında yapacakları, çok sınırlı bir boyuta küçülmüştü. Köşeye sıkıştırılmış gibi görünse de biz, bu alanı kendimize bir fırsat alanı olarak görerek, oradaki var olan bir kısım eksiklikleri kapatmak, var olan bir takım problemleri çözmek, toplumda bütün çocuklarımızın ve gençlerimizin yaşadığı eşitsizlikleri, eşit hale getirebilmek ve hiçbir çocuğumuzun, ‘Benim kimsem yok’ ya da ‘Benim sıkıntım var’ ya da ‘Benim problemim var’ ya da ‘Benim imkanlarım yeterli değil’ serzenişini ona asla söylettirmemek adına çaba gösteren bir kurum olduk; olmaya devam edeceğiz. Çünkü eğitim, bu şehrin ve de bu ülkenin sorunlarını kalıcı bir biçimde çözebilmenin ana kaynağı. Bu güzel evlatlarımıza, çocuklarımıza ve gençlerimize böylesi bir süreci tanımladığımızda, insanımızın yeteneğine inanan bir yönetici olarak, kişi olarak onların başaramayacağı hiçbir şey yok.”

“İHTİYACI OLAN HERKESİN YANINDA OLMAYA

ÇALIŞMAK YÖNETİCİ SORUMLULUĞUMUZDUR”

Şehrin çocuklarının eğitim ve fırsat eşitliğine kavuşması adına, İBB tarihinde ilk kez kreşler ve yurtlar açtıklarını, üniversite öğrencilerine burs imkanı sağladıklarını aktaran İmamoğlu, “Bu adımları atmaya devam edeceğiz. Daha üst seviyede adaletsizliğe, eşitsizliğe dönük ortamları tamir etmeye, tedavi etmeye büyük bir gayret göstereceğiz” dedi. Aynı kapsamda kütüphanelerin, kültür merkezlerinin sayısını da artırmaya devam ettiklerini kaydeden İmamoğlu, Enstitü İstanbul İSMEK ve Bölgesel İstihdam Ofisleri’ni de bu anlamda yapılandırdıklarını belirtti. “İhtiyacı olan herkesin yanında olabilmeyi, eğer birisinin ihtiyacı var ise ‘İstanbul Büyükşehir Belediyesi onun yanındadır’ anlayışını ortaya koyabilmeyi bir yönetici sorumluluğu olarak görüyoruz” diyen İmamoğlu, katılımcılara şu sözlerle seslendi:

“BU HİZMETLER SİZE BİR PARTİNİN LÜTFU DEĞİLDİR”

“Bunların hiçbirisi Ekrem İmamoğlu'nun ya da mensubu bulunduğu ya da ittifakı olduğu bir partinin size lütfu değildir. Bunlar, sizin bütçelerinizin doğru bir şekilde kullanılarak vatandaşlarımıza aktarılma becerisini ortaya koyan yönetim anlayışının eseridir. Asla ve asla lütuf değildir. Hakkınız olan bir şeyi, size verebilmektir. Eğer bir toplumda vatandaş, ‘Benim hakkım bu ve hakkımı alıyorum, almalıyım’ arayışı içerisinde, gerçekliği içerisinde hareket eder ise, işte o zaman orada yöneticiler de haddini bilir. Esas işin vatandaşa hizmet olduğunu, vatandaşın ona biat ettiği değil, yöneticinin vatandaşa en üst seviyede hizmet sunduğu ortamı var etmeyi ortaya koyduğu bir ülke olmayı başardığımız gündür. Onun için lütfen bu hizmetlerin bir gösteriş meselesi, bir başka meseleye dönüşmesine de fırsat vermeyin.”

“İHTİYAÇ NEREDEYSE, ORAYA GİDİYORUZ”

“Peki bugün neredeyiz” diyen İmamoğlu, açılışını yaptığı ‘Ders Atölyeleri’yle ilgili bilgiler paylaştı. ‘Eşit bir biçimde üniversite sınavlarına ya da lise sınavlarına yetiştirilemeyen, çalıştırılamayan çocuklarımız, gençlerimiz varsa, -ki var- biz de sorumluyuz’ dedik ve bu yola çıktık” diyen İmamoğlu, “Fatih'te, Pendik'te, Bayrampaşa'da, Esenler'de, Silivrikapı’da, Kartal'da, Sefaköy'de, Sultangazi'de, Şile'de, Eyüpsultan'da çocuklarımızın ve gençlerimizin yanında olacağız. Ve ihtiyacı olan alanlarda bu işi açmanın da öneminin altını çizelim. İhtiyaç neredeyse, orada gidiyoruz ve bulunuyoruz. Bunu da nasıl yapıyoruz? Yine araştırmalarla yapıyoruz” diye konuştu.

İBB DERS ATÖLYELERİ NEREDE? KİMLER ÖNCELİKLİ OLARAK YARARLANABİR?

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı da konuşmasında, atölyelerle ilgili detaylı bilgiler paylaştı. Buna göre; İBB Ders Atölyeleri Çapa/Fatih, Silivrikapı/Fatih, Bayrampaşa, Sefaköy, Sultangazi, Kartal (Hasan Doğan Spor Kompleksi), Kartal (Uğur Mumcu Kültür Merkezi), Esenler, Eyüpsultan, Pendik ve Şile’de hizmete girdi. Atölyelerde 1392 öğrenci yüz yüze, 5000 öğrenci de çevrimiçi eğitim görecek. Atölyelerden, tüm eğitim-öğretim yılı boyunca ortaokul ve liselerin son öğrencileri yararlanabilecek. Eğitim verilecek dersler, 8. sınıflar Matematik, Fen Bilgisi, Türkçe, İngilizce; 12. sınıflar için ise, Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji olacak. Öğrenciler atölyelere; okul başarıları, ailelerinin maddi durumu ve şehit ya da gazi çocuğu olup olmadığı kriterlerine öncelik verilerek alınacak.