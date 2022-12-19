banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
5.391,91
ALTIN
1.072,15
DOLAR
18,65
STERLİN
22,67
EURO
19,80
Çetiner ve Çetin Ailelerinin Mutlu Günü
Son Dakika
Çetiner ve Çetin Ailelerinin Mutlu...
Seyithan İzsiz Binlerce Genç Seçmen İle Bir Araya Geldi
Seyithan İzsiz Yüzlerce Binlerce Genç...
İmamoğlu'ndan 10 Gün içinde Çifte Metro Müjdesi
İmamoğlu'ndan 10 Gün içinde Çifte...
Seyithan İzsiz TBMM Yolunda Emin Adımlarla İlerliyor
Son Dakika
STK.Başkanları ve Esenyurt Mahalle Muhtarlarından...

İBB, Terör Şehidi Çiftin Adını Ayağaza’da Yaşattı

İBB, ‘150 Günde 150 Proje’ maratonu kapsamında Sarıyer Ayazağa Meydanı’nı ve çevresini baştan aşağı yeniledi. Meydana, 13 Kasım’da İstiklal Caddesi’nde düzenlenen bombalı terör saldırısında yaşamlarını yitiren Ayazağa sakinleri Elif-Adem Topkara çiftinin adını verdiklerini belirten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Ciddi bir altyapı çalışmasıyla, çok çağdaş bir görüntüye kavuştu burası” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Aralık 2022 Pazartesi 13:18
İBB, Terör Şehidi Çiftin Adını Ayağaza’da Yaşattı
banner171

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ayazağa Meydanı ve deresi çevresindeki çalışmalarını tamamladı. “150 Günde 150 Proje” maratonu kapsamında vatandaşların kullanımına sunulan meydana, geçtiğimiz 13 Kasım’da İstiklal Caddesi’nde düzenlenen bombalı terör saldırısında yaşamlarını yitiren ve Ayazağa’da ikamet eden Elif-Adem Topkara çiftinin adı verildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ile birlikte, Ayazağa Elif-Adem Topkara Meydanı ve çevresinde incelemelerde bulundu. İmamoğlu ve Genç, sağanak altında gerçekleştirdikleri incelemeler sırasında, Ayazağa Deresi kenarında düzenlenen park alanına konumlandırılan BELTUR büfesinde kahve molası verdi. 

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

SARIYER / İSTANBUL 

“BURADA ÇOK ÇOK KÖTÜ BİR GÖRÜNTÜ VARDI”

İmamoğlu, Ayazağa halkına kazandırdıkları meydan ve çevre düzenlemesi ile ilgili değerlendirmelerini de yine sağanak altında gerçekleştirdi. Tepeden tırnağa elden geçirdikleri alanı, yapım öncesinde Genç ile birlikte gezdiklerini hatırlatan İmamoğlu, “Ayazağa'nın bilinen meydanı ve yakın çevresinin bir düzene ihtiyacı vardı. Her şeyden önce burada sadece bir park ve bir yeşil alan, bir meydan tasarımı değil, aynı zamanda burada çevresinde kaldırımların düzenlenmesi, buradaki dereyle beraber bütünleşip kullanılmasını sağlama amacımız vardı. Burada elektrik hatları, kablolar… Yani çok çok kötü bir görüntü vardı. Ciddi bir altyapı çalışmasıyla çok çağdaş bir görüntüye kavuştu burası. Park alanında da ters havuz biçiminde bir bitki uygulamasıyla, çiçeklikle beraber çok keyifli bir görsele kavuşacağını düşünüyoruz” bilgilerini paylaştı. 

“KALİTELİ BİR ALAN OLUŞTU”

“Son geldiğimizde Şükrü Başkanla beraber, ne yazık ki iki şehidimizin cenazesi vardı burada Beyoğlu'ndaki bombalı terör saldırısıyla hayatını kaybeden iki can kardeşimizin” diyen İmamoğlu, “Orada cenazede define giderken dedik ki, ‘Biz bu güzel alana, bu iki kardeşimizin, iki şehidimizin ismini verelim.’ Ailelerden izin aldık. Şükrü Başkan o iletişimi sürdürdü. Aileler buna çok mutlu oldular. Aynı zamanda burada hem ailelerin izni alarak hem de isimlerinin bir Ayazağalı olarak iki kardeşimizin yaşatılması hem de böyle güzel, naif bir alanda yaşatılması değerli oldu. Hayırlı olsun. Güzel bir alan çıktı ortaya. Biraz dere boyu da devam edeceğiz. Burada ilerleyen zamanda başka niyetimiz de var. Kaliteli bir alan oluştu” ifadelerini kullandı. Genç’e, “Sanırım Ayazağalılar mutludur değil mi Başkanım” sorusunu yönelten İmamoğlu, Sarıyer Belediye Başkanı’ndan, “Çok, çok. Yani İBB’yi izleyin. Sarıyer İBB'yle tanıştı” yanıtını aldı.  

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çetiner ve Çetin Ailelerinin Mutlu Günü
Çetiner ve Çetin Ailelerinin Mutlu Günü
Psikolojisi Bozuk Çocuğun Belirtileri
Psikolojisi Bozuk Çocuğun Belirtileri
65 Ülkeden 300 Esporcu ‘İstanbul GEG22’de Buluştu
65 Ülkeden 300 Esporcu ‘İstanbul GEG22’de Buluştu
İmamoğlu’ndan Çifte Müjde: 31 Aralık’ta Yıldız-Mecidiyeköy,
İmamoğlu’ndan Çifte Müjde: 31 Aralık’ta Yıldız-Mecidiyeköy,
Öz Finans İş Sendikası Kırklareli’ne Çıkarma Yaptı
Öz Finans İş Sendikası Kırklareli’ne Çıkarma Yaptı

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169