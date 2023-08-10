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İBB. Kesintisiz İletişim Üssü Hizmete Girdi
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İBB. Kesintisiz İletişim Üssü Hizmete Girdi

İBB, bağlı tüm birim ve şirketlerinin bilişim güvenliğini dijital çağın değişken dinamiğine karşı güvende tutmak, kesintisiz iletişim sağlamak için merkez açtı. Kurulan İBB Bilişim Kontrol Merkezi ile bağlı kurumların dijital altyapıları güvenlik, verimlilik ve sürdürülebilirlik alanlarında geliştirilecek. Afet gibi acil durumlarda bilgi paylaşımı ve iletişim alanındaki faaliyetlerin kesintisiz sürmesini sağlayacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Ağustos 2023 Perşembe 18:37
İBB. Kesintisiz İletişim Üssü Hizmete Girdi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) birim ve iştiraklerine ait bilişim altyapılarının daha güvenli, verimli ve sürdürülebilir olması için İBB Bilişim Kontrol Merkezi açtı. İBB Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve İBB telekomünikasyon altyapı iştiraki İSTTELKOM AŞ’nin projesiyle kurumların dijital altyapılarının ve güvenlik olgunluklarının artırılarak 365 gün, 7/24 tek noktadan izlenmesi mümkün olacak. Uluslararası standartlarda 3 bin 500 metrekare alana sahip İBB Veri Merkezi içerisinde kurulan Bilişim Kontrol Merkezi ile tüm sistem ağ ve güvenlik operasyonlarına ait izleme, analiz ve müdahaleler uzman personel tarafından yapılacak

İstanbul Times Haber Merkezi/ Hüseyin Çetiner 

ACİL DURUMLARDA ÜS OLACAK

İBB Bilişim Kontrol Merkezi’nde Network Operasyon Merkezi(NOC), Siber Güvenlik Operasyon Merkezi(SOC) ile birer yönetim ve toplantı odası bulunuyor. Oluşturulan merkez aynı zamanda afet ve diğer acil durumlarda bilgi ve iletişim alanındaki kamu düzenine ait faaliyetlerin merkezi olarak yürütülmesine önemli katkılar sunacak.

“ÖNCEDEN TEDBİR ALIYORUZ”

İBB ve iştiraklerinin artık birlikte sistemlerini yönettikleri bir merkez açtıklarını kaydeden İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Erol Özgüner, “Burada oluşturduğumuz sistemleri kullanarak 7/24 network takibinin yanı sıra saldırıları engelliyor ve önceden tedbir alıyoruz. Siber savunmada yapay zeka ve makine öğrenmesi teknikleri giderek önem kazanıyor, çalışmalarımızı bu çerçevede artırmayı hedefliyoruz’’ dedi.

“ÖNEMLİ BİR ROL ALACAK’’

İBB İştirakler Teknoloji Grup Başkanı Nihat Narin de ‘’Bilişim Kontrol Merkezi ile kritik kamu kurumlarına ait bilişim altyapılarının daha güvenli ve sürdürülebilir olması için çok önemli bir altyapıyı hayata geçirdik. Merkez kamusal veri ve sistemlerin takip ve analizi noktasında alanında büyük bir boşluğu doldurmakla birlikte ukavemet ve farkındalığı artırmada önemli bir rol alacak’’ ifadelerini kullandı.

Kaynak. İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) 

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